Pop-Art-Ikone Andy Warhol im Kunstmuseum Lindau

Die Schiebetüre öffnet sich elektrisch und gibt den Blick frei auf einen pinkfarbenen Gang. Rechts daneben sticht eine knallgelbe Wand ins Auge. Darauf: die Pop-Art-Legende höchstselbst. Andy Warhol im schwarzen Rollkragen-Pulli blickt geradeaus in die Kamera und hält in den Händen eine Dose "Tomato Soup" von "Campbell's".

"Er hat sich selbst sehr gern massenhaft von diesen Suppen ernährt. Deshalb hat er sie auch in den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gemalt", erklärt Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn dazu. Unterschiedliche Drucke dieser Dose, die zum Sinnbild für Warhols populäre Kommerz-Kunst geworden sind, hängen gleich hinter der gelben Wand.

Werke stammen aus Privatsammlungen

Die Sonderausstellung "Andy Warhol – Stars & Stories" zeigt 95 Werke des nach außen schrillen und zugleich sehr sensiblen Künstlers. Sie stammen etwa aus der Sammlung Weishaupt in Ulm, dem dortigen Museum sowie aus privaten Wohnzimmern regionaler Sammler.

Alexander Warmbrunn sagt, es sei deshalb durchaus eine Herausforderung gewesen, die privaten Leihgeber davon zu überzeugen, sich für sechs Monate von ihren Schätzen zu trennen. Möglich gemacht haben das auch die persönlichen Kontakte von Kurator Roland Doschka, der seit rund 30 Jahren Ausstellungen im Bereich der Klassischen Moderne organisiert.

So hängen nun auch eher selten gezeigte Werke wie die Comic-Maus "Mickey" in Lindau. Die Ausstellung bietet zugleich Klassiker, die weltweit berühmt geworden sind: die Porträt-Reihe von Marilyn Monroe etwa, aber auch Zeichnungen aus Warhols frühem Schaffen. Die Co-Kuratorin, Sylvia Wölfle, sagt deshalb: "Ich glaube wir kommen Andy Warhol in dieser Ausstellung sehr nahe."

Warhol zwischen Kunst und Kommerz

Geht man durch die Pop-Art-Glitzerwelt, flackern auch immer wieder Videos an den Wänden auf. Eines zeigt Andy Warhol, wie er einen Burger isst. Neben ihm steht eine Ketchup-Flasche auf dem Tisch. Warhol präsentiert die Hersteller, promotet und inszeniert sich so selbst als Werbefigur – die Grenze zwischen Kunst und Kommerz verschwimmt. "Vielfach wurde ihm der Ausverkauf seiner Kunst vorgeworfen", schreibt dazu das Kunstmuseum Lindau.

Denn auch seine eigenen Werke wollte er verstanden wissen als Massenproduktion. So stellte er Kunstdrucke in Serie her, meist in seinen legendären als "Factory" bezeichneten Ateliers in New York City. Dort fanden Partys statt, hier wurden Filme gedreht, Schauspieler, Künstler, Intellektuelle scharten sich dort um Warhol.

Comics als Ursprung der Kunst-Leidenschaft

Geboren wurde er 1928 in den USA – in Interviews nannte der Künstler selbst oft spätere Geburtsjahre. Als Kind soll er oft krank gewesen sein. Diese Zeit verbrachte er mit Comiclesen und Zeichnen. Später arbeitete er als Grafiker und Illustrator, war für Mode- und Lifestylemagazine tätig und auch als Musikproduzent. Unter bis heute nicht vollends geklärten Umständen starb Warhol 1987 in New York bei einer Routineoperation. Er gilt als einer der Begründer und wichtigster Vertreter der Pop-Art, der populären, volkstümlichen Kunst. Die 95 Werke Warhols sind bis Mitte Oktober in Lindau im Kunstmuseum zu sehen.