Pop & Politik im US-Wahlkampf

Dass Trump kein Glück hat mit den dröhnenden Songs von sich als rebellisch und widerspenstig gebenden Rockstars (die natürlich längst Teil des Pop-Establishments sind) muss da nicht verwundern. Die Vereinigten Staaten, die sie in ihren Songs beschwören, sind ein imaginäres Land, eine geistige Landschaft, eine ideale Nation ohne tagespolitische Grenzen.

Klassik und Soundtracks kamen bereits zum Einsatz

Auch wenn Donald Trump ein (hoch-)problematischer Präsident ist: Irgendwelche Musiken werden sich für seine selbstverliebten Auftritte finden. So erklang bei einer Veranstaltung vor vier Jahren die von Luciano Pavarotti vorgetragene Arie Nessun Dorma aus Puccinis Oper Turandot (Die letzte Zeilen lauten "All’alba vincerò! Vincerò! Vincerò", zu deutsch: "Zum Sonnenaufgang werde ich siegen, werde ich siegen! Werde ich siegen!" – doch diese Anspielung dürfte den meisten Amerikanern entgangen sein. Nessun Dorma erwies sich als zu anspruchsvoll, als zu verschlüsselt: Übercodiert eben, wie das die Amerikaner nennen. Für Pathos sorgte auch schon der Soundtrack des Action-Dramas Air Force One, in dem Harrison Ford einen fiktiven, heldenhaften US-Präsidenten spielt.

Irgendein Popsong wird sich finden, auch für Trump, für den sich viele US-Amerikaner schämen. Michael Stipe, früherer Sänger der Indie-Rockband R.E.M., bekannte etwa, dass er sich nach dessen Wahl ein T-Shirt gekauft habe mit einer Aufschrift, in 14 Sprachen. Darauf stehe: "I’m Sorry About Our President!"

How About That, Mr President?

Es gäbe ein paar Popsongs, um deren Nutzungsrechte sich Trumps Wahlkampfteam bemühen könnte: Die alte Macho-Hymne My Way etwa, die Frank Sinatra berühmt gemacht hat. Road To Nowhere von den Talking Heads, History Repeating von den Propellerheads oder Bittersweet Symphony von Richard Ashcroft & The Verve, würden uns einfallen. Die Liste kann endlos erweitert werden.