Am Wochenende veranstaltet der Musiker und Ideengeber Florian Willeitner zum ersten Mal das "Pool of Invention"-Musikfestival in Haidmühle im Landkreis Freyung-Grafenau. Auch eines seiner eigenen Projekte wird auf dem Festival zu hören - aber auch zu sehen sein.

Musik aus einem alten Sudkessel

Zwei Iren, zwei Bayern und ein alter Sudkessel. Die Männer sind in der leerstehenden Passauer Innstadt-Brauerei in einen Kupferbottich gestiegen, um hier zu musizieren. Herausgekommen ist eine Mischung aus schottisch-gälischen und bayerischen Volksliedern. Zu den Musikern, die diese ungewöhnliche Idee hatten, gehört Florian Willeitner aus Passau. Der Geiger sieht in der alten Innstadtbrauerei einen ganz eigenen Charme: "Sie ist uralt, riesengroß, mit vielen verschiedenen total stimmungsvollen Räumen, die leer stehen und verfallen. Das wollten wir dokumentieren." Aber es geht den Musikern auch noch um etwas anderes: Sie wollen die Passauer Kunstszene beleben und verbinden. Bei jeder Session wurden deswegen auch Passauer Künstler involviert – aber auch Externe: "Weil es uns auch darum geht, verschiedene Kulturen zusammenzubrauen im Braukessel."

Kurzfilm ist natürlicher Bestandteil des Kunstprojekts

Das Endprodukt dieser Kessel-Session ist ein Kurzfilm. Der feiert Premiere auf dem "Pool of Invention"-Festival in Haidmühle, das Florian Willeitner organisiert. Eigentlich ein Musik-Festival. "Ich hab die Videos nicht mit dem Gedanken gemacht, dass ich jetzt Filme mache", so Willeitner. Für ihn sei der Film ein völlig natürlicher Bestandteil eines Kunstprojekts gewesen. Denn "Pool of Invention" ziele darauf ab, verschiedene Sparten zu einem Gesamtkunstwerk zu verbinden, so Willeitner.