Pompeji: So retteten Archäologen Sensationsfund vor Raubgräbern

Der Wagen in Pompeji ist mit erotischen Motiven verziert, so finden sich in kreisrunden Medaillons jeweils Paare bei Zärtlichkeiten und beim Geschlechtsverkehr abgebildet. Die Fachleute deuten das als Hinweis auf den Mythos vom Liebesgott Eros, der von Satyrn und Nymphen begleitet wird, während die Seitenteile des Wagenkastens mit zahlreichen Nieten ebenfalls Erotik symbolisieren sollen: "In Anbetracht der Tatsache, dass alte Quellen auf die Nutzung so eines Piletums durch Priesterinnen und Frauen hinweisen, ist es nicht ausgeschlossen, dass es sich um einen Streitwagen handelt, der für Rituale im Zusammenhang mit der Eheschließung verwendet wird, um die Braut in das neue Zuhause zu führen."

Mit etwas Mut zur Fantasie könnten sich die Fans des klassischen Altertums also vorstellen, dass womöglich gerade in dem Moment, als der Vesuv ausbrach, in seiner unmittelbaren Umgebung Hochzeitsvorbereitungen im Gange waren. Über den genauen Zeitpunkt der Vulkan-Katastrophe gibt es übrigens bis jetzt keine Einigkeit, die meisten Fachleute halten inzwischen den 24. Oktober 79 für das wahrscheinlichste Datum.

Platz für zwei Personen im "Hochzeits-Wagen"

Der Sitz misst etwa neunzig Zentimeter mal 1,40 Meter und bietet maximal zwei Personen Platz. Der kastenförmige Aufbau ist an den beiden langen Seiten mit abwechselnd geschnitzten Bronzeblechen und rot und schwarz lackierten Holztafeln verziert, während auf der Rückseite die erwähnten Bronzemedaillons angebracht wurden. Oberhalb der größeren befindet sich eine Reihe mit kleineren Reliefs, die Amor-Abbildungen zeigen, im unteren Teil wurde eine weibliche Figur aus Bronze identifiziert.