Pom Poko: Norwegische Pop-Band kombiniert Lärm mit Niedlichkeit

Während Pom Poko die Songs ihres ersten Albums "Birthday" vor der Studioeinspielung noch live bei Konzerten testen konnten, ist ihr zweites Album während des Lockdowns entstanden. Das hat dazu geführt, dass die Musik erst im Studio fertig geprobt und dass Ecken und Kanten nicht so sehr abgeschliffen wurden wie beim Vorgängeralbum. Für eine spontan agierende Band wie Pom Poko ist das aber eher ein Vorteil, denn so wirkt ihre Musik noch frischer und lebendiger. Mit überdrehten Party-Songs, surrealen Balladen, lärmigen Hymnen kreieren Pom Poko auf ihrem neuen Album ein ganz eigenes Pop-Universum. Ihre Musik steckt so voller Ideen, dass man sich am Ende wundert, dass die zehn Songs nur eine knappe halbe Stunde dauern. Wer Musik jenseits gängiger Klischees sucht, für die oder den wird "Cheater" schnell zu einem Lieblingsalbum werden, dass auch bei mehrmaligem Hören nie langweilig wird.

"Cheater" von Pom Poko ist bei Bella Union / PIAS erschienen.