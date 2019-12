"Polizeiruf 110": Wolfgang Winkler an Krebs gestorben

Wolfgang Winkler wollte erst Lokführer werden

Winkler wurde 1943 in Görlitz geboren. Er wuchs bei seinen Großeltern auf. Nach der Schule begann er eine Ausbildung zum Lokführer und gründete parallel das Kabarett "Die Zwecken". Weil es ihm auf der Bühne besser gefiel, als im Führerstand, ging er an die Filmhochschule Babelsberg und studierte Schauspiel.

Zensur und von der Hochschule verwiesen

Mit 21 Jahren drehte er unter der Regie von Kurt Maetzig "Das Kaninchen bin ich". Der Film aber wurde in der DDR von der Zensur kassiert. Wenig später wurde er zudem der Hochschule verwiesen, weil er ohne Genehmigung nebenbei Rollen angenommen hatte.

Winkler spielte an Theatern in Görlitz, Zittau und Halle

In der Folge spielte Winkler Theater in Görlitz und Zittau und ab 1967 mit Unterbrechungen in den 80er-Jahren am Landestheater in Halle. Im Fernsehen erhielt er parallel dazu immer wieder kleine und mittlere Fernsehrollen.

50. Mal "Polizeiruf 111" an der Seite von Jaecki Schwarz

1995 bekam er den Zuschlag für die Rolle des Kommissar Herbert Schneider im "Polizeiruf 110". An der Seite von Jaecki Schwarz löste er im Gespann Schmücke/Schneider bis 2013 insgesamt 50 Fälle. In der Rolle des Hauptkommissars Herbert Schneider habe immer viel von ihm selbst gesteckt: "Er trifft den Ton, er ist immer normal, er ist nie artifiziell", charakterisierte Winkler "seinen" Hauptkommissar Schneider.