Polizei wütend: Susan Sarandon "machte sich über Helden lustig"

Sie muss sich derzeit wüster Beschimpfungen erwehren: Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon (75, "Dead Man Walking", "Thelma & Louise") wird im Netz als "fürchterliche Person", "Linksradikale" und "kalt und herzlos" geschmäht, weil sie einen sehr umstrittenen Tweet über eine Gedenkveranstaltung für den erschossenen Polizisten Jason Rivera publiziert hatte.

Der 22-jährige war mit seinem Kollegen Wilbert Mora zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt gefahren und am 21. Januar aus dem Hinterhalt getötet worden. Der von Einwanderern aus der Dominikanischen Republik abstammende Rivera war erst 14 Monate bei der Polizei und gilt als einer der jüngsten Polizisten, der jemals in New York bei einem Einsatz zu Tode kam. Der Angreifer Lashawn McNeil wurde erschossen.

"Bedeutet das nicht, dass sie an keinem Tag gebraucht werden?"

Am 28. Januar hatten Tausende von Polizisten bei einem Trauerzug über die Fifth Avenue Abschied genommen von Jason Rivera. Bürgermeister Eric Adams würdige den Verstorbenen in der St. Patrick's Cathedral. Der bekannte linksradikale Podcaster Danny Haiphong ("Freunde des sozialistischen China") hatte unter einem Bild von der Kundgebung geschrieben: "Ich werde meinen Kindern erzählen, wie der Faschismus aussieht."

Susan Sarandon kommentierte diese Äußerung mit dem Satz: "Nun, wenn all diese Polizisten an dem Tag nicht zur Bekämpfung der Kriminalität nötig waren, bedeutet das nicht, dass sie an keinem Tag gebraucht werden?"