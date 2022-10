Politischer Post-Punk: Das neue Album der "Nerven"

"Die Nerven" werden derzeit als die deutsche Band gefeiert. Dabei wurde Rockmusik schon vor einer ganzen Weile für tot erklärt. Der Tod ist in der Musik der Nerven auch präsent. Nicht nur symbolisch, auch politisch. "Und ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie" singt Frontmann Max Rieger im Song "Europa", mit dem das Trio aus Esslingen schon bei Jan Böhmermann aufgetreten ist.

Nihilismus am Nerv der Zeit

Bereits in der Vergangenheit haben die Nerven mit ihrem Nihilismus oft einen Nerv getroffen. Allerdings hat es gedauert, bis die Zeit dafür reif war. Und die in dieser Zeit lebenden Menschen. Mit ihrem Sound greifen sie die Musik der Achtziger und frühen Neunziger auf: Postrock und Noisepunk, das letzte große Aufbäumen, bevor der Rock langsam in der Bedeutungslosigkeit verschwand und die elektronische Musik übernahm. Mit den Nerven kommt nun endlich wieder das Headbanging zurück auf den Dancefloor.

Von viel Wut erzählen die neuen Songs der Nerven. Exemplarisch dafür steht der Song "Ich sterbe jeden Tag", der in einer Kakophonie aus Polizeisirenen endet. Hilflosigkeit und Dunkelheit spürt man beim Hören: dazu erdrückenden Stillstand, Resignation, das Gefühl von Gefangensein. No Future und auch kein Plan B in der Manteltasche großen Unbehagens.

Punk oder nicht Punk? Das ist hier die Frage!

Textlich kunstvoll zerhackt und gestückelt sind die Songs dieser band. Zwar nicht sofort klar zu verstehen, aber sie geben Raum zur Interpretation. Ein kleines orchestrales Opening, eine Andeutung von Ballade, bis hin zum großen melodramatisch inszenierten Stadionepos. Kleine Zugeständnisse an den großen Erfolg, wie ihn die Nerven nun haben, genehmigt man sich also auch.

Sie seien eine Punkband, heißt es oft über "Die Nerven". Und wenn sie ihre Rockgitarren aus dem Koffer lassen, dann erlebt man das auch auf ihren Konzerten, dann reißen sie die Leute mit: Headbanging und wildes Abrocken! Es ist großartig, dass eine Band wieder hören und spüren lässt, dass Leidenschaft raus darf! Man kann das Punk nennen. Auch wenn das Ganze längst nicht so improvisiert ist, wie es scheint.

Ein visionäres Album?

Dass eine deutsche Band die Atmosphäre einer so schwierigen Zeit einfängt, war nicht zu erwarten, besonders nicht angesichts der unerträglichen Weinerlichkeit vieler aktueller deutscher Bands. Dabei waren Die Nerven schon recht früh dabei. Die Texte zum neuen Album seien bereits vor der Pandemie entstanden. Man möchte dieses Album also fast visionär nennen.