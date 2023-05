Politik tanzbar machen: Neues Album "Love Songs" von Peter Fox

Darf man das? Als weißer Musiker mit afrikanischer Musik Geld verdienen? Naja, sagen wir mal so: Peter Fox hat zumindest nie behauptet, Amapiano, also so etwas wie südafrikanischen House, erfunden zu haben. Und er erwähnt immer wieder die Künstlerinnen und Künstler, die ihn inspiriert und beeinflusst haben. Aber es bleibt ein heikles Thema. Auch emotional.

"Diese ganze Diskussion über kulturelle Aneignung, die hat mir ganz schön den Stecker gezogen erst mal", erzählt Peter Fox. "Weil ich da auf jeden Fall nicht so ein dickes Fell habe und nicht denke 'mir doch egal, was der erzählt'. Sondern es hat mich sehr bedrückt und auch beschäftigt. Ich hatte auch Angst, dass alle denken, ich bin ein Arschloch."

Aber Peter Fox hat sich berappelt. Die Platte, von der es lange hieß, es werde sie nie geben, ist da. "Love Songs" heißt sie. Liebe für alle. Auch für die Hater.