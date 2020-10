"Politik denkt zu kurz": Künstler über Teil-Lockdown aufgebracht

Die Debatte über den Sinn des Teil-Lockdowns, der für die Kulturbetriebe mehr oder weniger ein totaler Lockdown ist, sorgt für Aufregung. Außer Bibliotheken und Archiven wird zumindest in Bayern ab 2. November bis zum Ende des Monats ja alles geschlossen bleiben. Der Dirigent Thomas Hengelbrock, Gründer des Balthasar-Neumann-Ensembles, sprach in einem Interview mit der "Badischen Zeitung" bei den Maßnahmen von einem "Berufsverbot" für Musiker, das er verfassungsrechtlich für "fragwürdig" hält. "Es war ja abzusehen, dass es in der Politik überhaupt kein Verständnis für die Kultur gibt, dass sie nicht 'systemrelevant' ist", so Hengelbrock: "Da ich nun auch gesehen habe, dass man seit Sommer die gesamte Entwicklung verschlafen hat, dass nichts an Konzepten von Seiten der Politik entwickelt wurde, hatte ich schon die Befürchtung, dass es so kommt, wie es nun leider gekommen ist." Die Politik denke viel zu kurz.

Der Comedian Michael Mittermeier kritisierte in der "Frankfurter Rundschau", dass er "25 Auftritte mit 25 verschiedenen Hygienekonzepten" absolviert habe und vermisst bei allem Verständnis für den Teil-Lockdown effektive Hilfsangebote für die Künstler: "Ich kenne Leute, die jetzt Pizza backen oder Pakete packen. Vor Leuten, die das tun und hoffen, die Situation irgendwie zu überstehen, habe ich große Ehrfurcht. Aber stell dir vor, du bist einer der besten Cellisten oder Gitarristen dieser Republik und plötzlich packst du Pakete. Dann stimmt doch was nicht mit diesem sogenannten Rettungspaket. Es funktioniert nicht."

"Spart euch Verständnis-Floskel"

Marion Hensel, freischaffende Harfenistin aus Burghausen (Landkreis Altötting) wird in der "Passauer Neuen Presse mit dem Satz zitiert: "Wenn ihr Konzerte absagt, spart euch bitte die Verständnis-Floskel, das fühlt sich im Moment an wie blanker Hohn." Bernd Schweinar vom Verband für Popkultur in Bayern sagte nach einem Treffen im Kunstministerium mit rund zwanzig Vertretern der Freien Kulturszene: "Bayern darf gerne auch mal besser sein als Baden-Württemberg, wenn es den Kulturschaffenden hilft!"