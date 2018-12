Reden von Rechtspopulisten auf der Theaterbühne

Matteo Salvini ist der Rockstar unter den europäischen Rechtspopulisten: unverblümt, impulsiv, mediengewandt. Einer, der all unsere Bühnen genau zu bespielen weiß: politische Rednerpulte, Youtube, Twitter.

Warum, so könnte man fragen, sollen seine Worte – etwa die vom Januar 2017 bei der Konferenz "Europa der Nationen und der Freiheit" – auch noch auf die Bühne des Wiener Burgtheaters gehoben werden? Warum seinen unverhohlenen Rassismus in den Mund renommierter Schauspielerinnen legen? Warum die Rede eines rechten Demagogen zum Theaterstück erklären?

Das Theater als Ort des Angreifbaren

Die Bühne als Brennglas, das sich auf die Erzählungen der starken rechten Männer Europas richtet, und vier weibliche Stimmen als Zuhörappell: Für Florian Klenk, Chefredakteur des Wiener "Falter", ist das Theater der Ort, lange Unsagbares, inzwischen wieder Vielgesagtes, aber in der Hektik und Zersplitterung unserer Gegenwart oft Ungehörtes, wirklich hörbar und damit angreifbar zu machen.

Also sprechen im dokumentarischen Polit-Theater "Alles kann passieren!", das Klenk mit dem Schriftsteller Doron Rabinovici entwickelt und auch als Buch veröffentlicht hat, vier Schauspielerinnen ruhig und konzentriert von islamischer Bedrohung und globaler Verschwörung. Reden vom Austausch der Völker und von jüdischer Unterwanderung. Entwerfen abstruse Katastrophenszenarien, denen die herkömmlichen Institutionen parlamentarischer Demokratien nichts entgegen setzen könnten. Die Gemeinschaft der Nationalisten mit all ihren selbsternannten Volkstribunen und Rettern Europas dagegen schon.

Gegenstimmen im demagogischen Geflecht

Einzige Gegenstimmen in diesem demagogischen Geflecht: Zitate von Hannah Arendt, Erich Kästner oder Victor Klemperer über die toxische Kraft der Sprache selbst. Historische, fast zur Lautlosigkeit verdammte Mahnungen gegen den lärmenden Wahn der Populisten.

Florian Klenk erklärt: "Die Linken oder auch die Liberalen haben aufgehört, in der politischen Arena aggressiv um ihre Sichtweise zu kämpfen und Argumente vorzutragen. Ich glaube, pro-europäische Kräfte müssen wieder sehr stark begründen lernen und auch öffentlich streiten lernen, warum ein Migrationsthema nur auf europäischer Ebene gelöst werden kann, warum all die Ängste, die viele Leute haben, in vielen Bereichen unbegründet sind. Wir haben jetzt einen Europäischen Wahlkampf und das erste Mal glaube ich tatsächlich an so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit, wo es wirklich um die Frage geht, ob wirklich der Herr Salvini EU-Kommissionspräsident wird oder vielleicht doch nicht."

Appell für ein offenes Europa

Letztlich gilt für jedes Lager politischer Sprecher und Erzähler: Alles – auch ein solidarisches, gerechtes und offenes Europa – kann passieren. Wir müssen aber darüber reden und dafür streiten. Und den anderen sehr genau zuhören.

Das Stück "Alles kann passieren!" ist das nächste Mal am 31. Januar 2019 am Wiener Burgtheater zu sehen.

