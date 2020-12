"Polenta und Polente": So knöpft sich Böhmermann die Polizei vor

Er ist tatsächlich ein Bremer Polizistensohn und widmete sich in seiner aktuellen Sendung "Polenta und Polente" – beides löst bei Jan Böhmermann offenkundig Abwehr-Reflexe aus. Obwohl, zum Auftakt seines "Magazin Royale" im ZDF am späten Freitagabend sagte er: "Die deutsche Polizei liegt mir am Herzen – so sehr, dass ich mich wie eine Bullenmutter vor die Polizei stelle und sie verteidige, zur Not sogar gegen den Bundesinnenminister." Er habe sogar mal eine Hymne für die Polizei geschrieben, so Böhmermann, die Uniformierte allerdings "nur heimlich geil finden dürfen, neben dem Horst-Wessel-Lied".

"Wir müssen gut schießen lernen"

Die deutsche Gesellschaft habe sich in den letzten dreißig Jahren gewaltig verändert, die Polizei weniger. Um das zu belegen, spielte Böhmermann zwei Aussagen von Polizei-"Aussteigern" ein, die Jahrzehnte auseinander liegen. So sagte der erste Augenzeuge in einer schon historischen Aufnahme, es gebe "gewisse braune Strömungen in der Polizei, die Ausnahmen sind, aber leider ist die Masse nicht in der Lage, diesen Ausnahmen entgegenzutreten". Polizeischüler Simon Neumeyer bestätigte das: „Ich habe ganz unterschiedlichen Rassismus erlebt, zum Beispiel die Aussage vom Schießlehrer, wir müssten gut schießen lernen, weil so viele Geflüchtete nach Deutschland kommen."

"Unsere Sicherheitsbehörden sind ein Juwel", twitterte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter. Für Böhmermann nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, denn nach Aussage von Fachleuten hätten fünfzehn bis zwanzig Prozent der Polizisten "gefestigte, rassistische Einstellungen": "Unsere deutsche Gesellschaft ist geprägt von Vorurteilen gegenüber allen, die nicht Torsten, Melanie und Thomas heißen." Zwar würden rund 2000 polizeiliche Übergriffe jedes Jahr von Staatsanwälten "bearbeitet", angeklagt werde aber nur ein "winziger Teil" der Beschuldigten, nämlich etwa zwei Prozent, was nicht einmal vierzig Fällen im Jahr entspreche. Zum Vergleich verwies Böhmermann darauf, dass von anderen Beschuldigten zwanzig Prozent vor dem Richter landeten, also "zehn Mal mehr".