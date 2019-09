Polarnacht über Rom: Düstere "Tosca" in Regensburg

So gesehen war diese "Tosca" optisch zwar ausreichend nachtschwarz, letztlich aber auch blutleer, und das bei einer Oper, in der es um ein Schreckensregiment geht, in der gefoltert, gemeuchelt und gemordet wird. Da nutzten die faschistischen Uniformen nichts, beklemmend war die Inszenierung nicht. Die Angst, die über diesem Rom lastet, wurde zu wenig erfahrbar, in diesem Stummfilm wurde ein "Nosferatu" schmerzlich vermisst.

Zwischen Liebe und Eifersucht

Musikalisch allerdings war der Abend in jeder Hinsicht überzeugend. Der junge taiwanesische Dirigent Chin-Chao Lin, in Regensburg Generalmusikdirektor, machte nicht den Fehler, den recht üppigen Puccini auch noch mit fetter Lautstärke zu servieren. Ganz im Gegenteil, er hielt die Regensburger Philharmoniker erfreulich diszipliniert zurück, brachte ergreifende Intensität in die Streicher und ließ die Blechbläser voller Schwermut auftrumpfen. Alles zusammen ergab ein so bedrückendes wie wehmütiges Klangbild und passte somit hervorragend zur Seelenpein von Tosca, die hin und her gerissen ist zwischen Liebe und Eifersucht, zwischen Kunst und Politik.