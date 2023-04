"Poker Face" – Wie Columbo… nur modern!

Selten gibt es so coole Menschen wie Charlie Cain. Die Protagonistin der Serie lebt in einem chaotischen Trailer, hat immer einen Spruch auf den Lippen und kann präzise erkennen, ob jemand lügt. Klingt normalerweise ganz hilfreich, wird der als Cocktailkellnerin tätigen Charlie jedoch zum Verhängnis, als sie einem Mord auf die Spur kommt und daraufhin fliehen muss.

In ihrem Plymouth Barracuda fährt Charlie durch die Südstaaten Amerikas; abseits der großen Städte, trifft sie dabei auf die skurrilsten Charaktere. Und auf mysteriöse Mordfälle, die sie dann mit Hilfe ihrer Fähigkeiten versucht aufzudecken.

Auf den Spuren von…

Die Serie tritt in große Fußstapfen – Inspirationen kommen offenbar von "Magnum", "Quantum Leap" und vor allem "Columbo". Die Serie folgt dem "Columbo"- Prinzip des "Howcatchem" (von "How catch them?"), dem Gegenteil des klassischen Krimi-Aufbaus. Beim "Howcatchem" bekommt man schon innerhalb der ersten 20 Minuten Täter, Opfer, sowie Tathergang erzählt und die Frage ist nicht, 'wer' sind, sondern 'wie' ertappt man die Täter. Die Spannung wird so eher durch die komischen Charaktere und andere Geheimnisse hochgehalten.

Jede Folge hat immer einen neuen Cast z.B. durchtriebene Kasinobetreiber, Subway-Verkäufer oder Metal-Bands – alle gespielt von namenhaften Gastdarstellern wie Adrien Brody, Chloe Sevigny oder Joseph Gordon-Levitt. Neben diesen ganzen Hochkarätern schafft es Hauptdarstellerin Natasha Lyonne aber stets, den anderen mit ihrer lässigen und sehr direkten Art, die Show zu stehlen. Nach ihrem Auftritt in der Netflix Serie "Russian Doll" beweist sie einmal wieder, welches Können sie hat.