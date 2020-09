Pointen, Paare und Pantoffeln: "Halbe Wahrheiten" in München

Ausgerechnet die Pantoffeln bringen es an den Tag, nämlich dass es in diesem Schlafzimmer nicht ganz so bieder zugeht, wie es die quietschbunte Teddybären-Tapete nahelegt. Wem gehören die Pantoffeln unter dem Bett? Das fragt sich der jung verliebte Florian erst selbst, das fragt er schließlich seine quirlige Franzi, das fragen sich in den nächsten knapp zwei Stunden noch andere, aber gelöst wird das Rätsel bis zuletzt nicht – oder doch? Es geht schließlich um "Halbe Wahrheiten", wie der Titel dieses Stücks schon nahelegt, und damit kennen sich halt die Engländer am Besten aus, spätestens seit Oscar Wilde und dessen köstlichen Gesellschaftskomödien. Einer seiner würdigen Nachfolger ist Alan Ayckbourn, seit 23 Jahren Ritter des Königreichs und einer der besten und erfolgreichsten Bühnenautoren der Insel.

In Beziehungen sind keine Beichten zu erwarten

Mit den „Halben Wahrheiten“ („Relatively Speaking“ bzw. „Meet My Father“) landete Ayckbourn 1965 seinen ersten großen Erfolg, und tatsächlich ist das Vier-Personen-Stück unverwüstlich, geht es doch um eine Reihe von Verwechslungen und die alte Erkenntnis, dass in Beziehungs-Angelegenheiten allenfalls Teilgeständnisse zu erwarten sind, keinesfalls jedoch rückhaltlose Beichten. Der durch die erwähnten Pantoffeln misstrauisch gewordene Flo besucht die vermeintlichen Eltern seiner Franzi und staunt nicht schlecht über das, was ihn dort erwartet, in Bad Tölz am "Waldrand". Tatsächlich leben dort nämlich nicht ihr Vater und ihre Mutter, sondern ihr Ex-Liebhaber und dessen schwer genervte Frau. Klar, dass sich da Verwicklungen ergeben und ebenso gewiss, dass sich diese bei einem britischen Autor nicht alle rückstandsfrei auflösen. Ganz im Gegenteil, Flo und Franzi werden heiraten, aber es ist mit Händen zu greifen, dass ihre Ehe nicht anders verlaufen wird als die meisten anderen, nämlich voller "Halber Wahrheiten".