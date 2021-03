Poet der kurzen Form: Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase wird 90

Damals tauchte auch, erzählt Kohlhaase weiter, ein neuer Typ Literatur auf, nämlich die amerikanischen Kurzgeschichten: "Die immer auf eine Pointe hinaus gingen, die heute im New Yorker stehen, diese Art von kurzer Prosa, und das habe ich dann versucht nachzumachen." Man muss bei diesen Kleinodien an Raymond Carver und Anton Tschechow denken: Kein Wort zu viel.

Kunst des Dialogs

Beim Lesen der Titel gebenden Erzählung "Erfindung einer Sprache" fällt sofort Kohlhaases Kunst des Dialogs ins Auge: Hier ist es das Gespräch zwischen einem Lagerinsassen und einem Kapo. Der Häftling gibt vor, seinem Bewacher Persisch beibringen zu können, obwohl er kein Wort Farsi spricht. Also erfindet er in seiner Not eine Sprache, in der er den anderen unterrichtet.

Ein Spiel auf Leben und Tod – denn natürlich darf der Schwindel keinesfalls auffliegen. "Ein falscher Satz kann viel Schaden anrichten und ein richtiger Satz im falschen Moment auch", weiß der jugendliche Ich-Erzähler in "Inge, April und Mai", der Geschichte einer ersten und natürlich unglücklichen Liebe kurz nach Kriegsende.

Gefühle, scheu versteckt

Der Regisseur Andreas Dresen, der 2004 von Wolfgang Kohlhaase das kurze, nur dreißigseitige Skript zum späteren Film "Sommer vorm Balkon" zugeschickt bekam, schreibt im Nachwort: "Die Kunst von Wolfgang Kohlhaase ist Poesie in Kurzform. Pathos oder Sentimentalität sind ihm fremd, Gefühle verstecken sich scheu zwischen den Zeilen und überraschenden Wendungen.“ Paradigmatisch ist auch für Andreas Dresen der berühmte Dialog aus dem Anfang des Films „Solo Sunny".

Wolfgang Kohlhaase: "Der Anfang ist: Ein Morgen bricht an. Sie zieht den Vorhang weg. Sie hat einen Kavalier mitgenommen, einen Lover – und sie zieht den Vorhang weg und sagt: 'Is ohne Frühstück.' Worauf der sagt: 'Na hör mal. Das ist ja unfreundlich. Ick bin deinetwegen extra nicht arbeiten gegangen. Was ist denn los?' Und daraufhin sagt sie: 'Is auch ohne Diskussion.' (schmunzelt)"

Nun wird also dieser große Drehbuchautor und Schriftsteller 90 Jahre alt. Und wie hält es so einer wie Kohlhaase, der heute in Bad Saarow lebt, mit dem Alter? "Ich glaube, wenn du aufhörst, neugierig zu sein – nicht wenn dir die Treppen schwer fallen, sondern wenn du aufhörst neugierig zu sein, bist du alt."

Man sollte ihm zu Ehren all seine 1977 erstmals erschienenen, jetzt zum Geburtstag neu aufgelegten Erzählungen wieder lesen. Es lohnt sich. Sehr sogar.