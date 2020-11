Poesie als Waffe: Der Dissident Mircea Dinescu wird 70

Selbst wenn es um Tomaten geht: Seine Stimme hat Gewicht

"Ja, ich bin wohl eine populäre Figur in Rumänien", sagt er über sich. Aber manchmal habe diese Popularität natürlich auch Aspekte, die ihn durchaus erschreckten. "Bei einem Fernsehauftritt habe ich beiläufig und ohne mir dessen recht bewusst gewesen zu sein, gesagt, die holländischen Tomaten nach der Revolution hätten sämtliche rumänischen Märkte überschwemmt. Diese Tomaten, sagte ich nur ganz am Rande, seien blass und völlig geschmacklos. Ich habe mich also lustig gemacht darüber, dass die Leute Tomaten kaufen, die gar nicht schmecken. Tags darauf war ich auf dem Markt und die Händler sind bestürzt zu mir gekommen und haben mich gefragt, was ich da bloß angerichtet hätte: 'Die Leute kaufen keine holländischen Tomaten mehr!' Lyriker scheinen in Rumänien recht bedeutsam zu sein, wenn es ihnen sogar gelingt, den Handel mit holländischen Tomaten auf den Kopf zu stellen."

Mit Mircea Dinescu, der ein exzellenter Koch ist, kann man sehr gut essen und vom Hausherrn selbst gebrannten Pflaumenschnaps trinken. Seit vielen Jahren betreibt er fern von Bukarest, im ehemaligen Getreidehafen von Cetate, direkt an der Donau, einen "Kulturhafen". Außerdem ist er ein durchaus erfolgreicher Winzer und er hat 1991 das bis heute existierende Satire-Magazin Academia Cațavencu aus der Taufe gehoben. Eine Wochenzeitschrift, die so wie "Le Canard enchaîné" in Frankreich, auch immer wieder Fälle politischer Korruption aufdeckt.

Mircea Dinescu hat in dieser Zeitschrift eine Kolumne und übt sich darin wöchentlich als Pamphletist. So weit entfernt sei das, was er heute mache, gar nicht von seiner Poesie, sagt er, allerdings brauche es Übung, Gedichte vorsichtig zu entschlüsseln: "Diese Art Poesie enthielt Andeutungen einer politischen Haltung, der ich zugeordnet wurde und für die ich bekannt war. Man konnte ein Held werden, wenn man ein subversives Gedicht schrieb. Poesie als Waffe. Im allgemeinen ist Poesie in einer kapitalistischen Welt keine Waffe. In der rumänischen Konsumgesellschaft, die der in Südamerika ähnelt, wären die Politiker vermutlich froh, wenn ich Poesie schreiben und nur ein paar persönliche Illusionen liefern könnte. Also habe ich die Waffen gewechselt und mich für das Schreiben richtungsweisender Pamphlete entschieden. Ich bin nicht dazu da, den Politikern das Leben leichter zu machen."