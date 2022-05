Podcast "Wild Wild Web": Auszeichnung für Nachwuchsjournalisten

Die Macherinnen und Macher des BR-Podcasts "Wild Wild Web – Die Kim Dotcom Story" erhalten Deutschlands bekannteste Auszeichnung für Nachwuchs-Journalisten – den Axel-Springer-Preis 2022, in der Kategorie Unterhaltung.

"Was Euch gelungen ist, ist mehr als gute Unterhaltung", sagt Jakob Wais, Chefredakteur von Business Insider, im Namen der Jury. In sechs Folgen erzählen Janne Knödler, André Dér-Hörmeyer, Benedikt Dietsch und Simon Garschhammer die Geschichte des Internetpioniers Kim Schmitz, alias Kim Dotcom. Die Idee zum Podcast entstand in einem Seminar an der Deutschen Journalistenschule in München - umgesetzt wurde sie mit den Podcast-Redakteuren Till Ottlitz und Klaus Uhrig.

Wild Wild Web – Die Kim Dotcom Story

Darum geht es in dem Podcast: Kim Schmitz, ein jugendlicher Computer-Freak aus Kiel, wird zu "Kimble", Deutschlands bekanntestem Hacker – der vielleicht gar kein Hacker ist. Er steigt auf, wird verurteilt – macht aber auch im Gefängnis seine eigenen Regeln. Als er Anfang der 2000er-Jahre wieder rauskommt, startet der Internet-Boom. Kim gründet eine Firma nach der anderen und wird reich. Er feiert Partys auf Yachten mit Bruce Willis und Kylie Minogue. Dann platzt die Dotcom-Blase.

Kims Erfolgsgeschichte damit aber nicht – er erfindet sich neu, gründet die Filesharing-Plattform "Megaupload", für die sogar Superstars wie Kanye West und Snoop Dogg Werbung machen. Kim Dotcom zieht nach Neuseeland, in die größte Villa des Landes, muss sich aber bald gegen eine Auslieferung in die USA wehren, wo ihm Gefängnis wegen Urheberrechtsverstößen droht.

Für die Jury wird Kims Lebensgeschichte auf journalistisch überzeugende Weise erzählt und dabei "außergewöhnlich gute Unterhaltung".

Wild Wild Web - Die Kim Dotcom-Story hören Sie hier in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Wild Wild Web - Die Idee entsteht noch an der Journalistenschule

Die Idee zur "Kim Dotcom Story" entstand an der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München – in der Podcast-Ausbildung, die Schulleiterin Henriette Löwisch dort eingeführt hat. Dozent und Bayern 2-Redakteur Till Ottlitz holte die vier Jungjournalisten zum BR, um das Konzept weiter auszuarbeiten. In zweieinhalb Monaten intensiver Arbeit entstanden nicht nur die ersten Storyboards, Recherchen und Interviews, sondern auch die Manuskripte der sechs Folgen, an denen das Team in vielen Kritik-Sitzungen mit Podcast-Redakteur Klaus Uhrig immer wieder feilte. Vertont und produziert wurden sie dann innerhalb von zwei Wochen.

"Wild Wild Web – Die Kim Dotcom Story" war einer der Überraschungs-Hits des Podcast-Sommers 2021. Die Geschichte schaffte es bis an die Spitze der Podcast-Charts. Mit mehr als 1,1 Millionen Downloads ist "Wild Wild Web" eine der erfolgreichsten deutschen Podcast-Dokus aller Zeiten.