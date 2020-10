Plötzlich kippt die Stimmung: Monteverdis "L'Orfeo" in Nürnberg

Wer wollte dem Nürnberger Opernintendanten Jens-Daniel Herzog da widersprechen: Ja, unsere Welt hat sich von einem Augenblick zum nächsten völlig verändert. Übervolle Flughäfen sind plötzlich leer, Urlaubsparadiese ausgestorben, Einkaufszentren wenig besucht, Theater schütter besetzt. Und genau so eine urplötzliche Schicksalswende, ja so einen Wettersturz beschreibt Claudio Monteverdi in seinem "L' Orfeo", mit dem die Operngeschichte am 24. Februar 1607 in Mantua eigentlich ihren Anfang nahm, auch, wenn es natürlich schon vorher ein paar derartige Versuche gegeben hatte, Musik und Schauspiel miteinander zu verbinden.

In Sekunden kippt die Stimmung

Monteverdi ließ es sich nicht nehmen, seine Oper mit festlichen Fanfaren zu beginnen, schließlich feiert der titelgebende Orpheus seine Hochzeit mit Eurydike, und zwar wild und üppig. Doch dann wird die Frau mitten im Party-Trubel von einer Schlange gebissen und stirbt. In Sekunden kippt die Stimmung von Ausgelassenheit in Verzweiflung. Regisseur Herzog und sein Videogestalter Stefan Bischoff zitieren dabei auf einer LED-Wand deutlich, aber nicht aufdringlich die Wirkung der Corona-Pandemie: Ein Leichensack wird über den Boden geschleift, eine Kamera fährt Massengräber ab, in einer U-Bahn gehen Desinfektionstrupps ihrer Arbeit nach.