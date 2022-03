Plötzlich Ersatzvater: Joaquín Phoenix in "Come On, Come On"

Joaquín Phoenix ist Johnny, ein alleinstehender New Yorker Radioreporter. Er arbeitet für ein Projekt, bei dem er in den Vereinigten Staaten Kinder interviewt und sie zu ihren Träumen und ihren Lebenssituationen befragt. Zu seiner in Los Angeles lebenden Schwester Viv hat er seit dem Tod der gemeinsamen Mutter kein nahes Verhältnis mehr. Bei einem der seltenen Anrufe offenbart ihm die Alleinerziehende, dass sie nach Oakland reisen muss, um ihren Ehemann, den Vater des Jungen, zu betreuen. Er leidet an einer bipolaren Störung. Johnny bietet sich an, seinen neunjährigen Neffen Jesse, ein altkluges, oft in einer Phantasiewelt denkendes Kind, zu betreuen - und schließlich zu seiner Arbeit mitzunehmen.

Film in Schwarz-Weiß

Mike Mills hat seinen ruhigen Film in elegantem Schwarz-Weiß gedreht. Die einführenden Szenen zwischen den beiden Geschwistern und Johnnys Erlebnissen mit Jesse werden mit Städteaufnahmen in Kapitel geordnet, die wie Stills berühmter Magnum-Fotografen wirken: New York, Los Angeles, Detroit, New Orleans. Mit großartigen Einstellungen und Blickwinkeln bebildert Mills hier die Orte der Handlung.

Berührende Annäherung

Wobei: Handlung im Sinne des konventionellen amerikanischen Kinos gibt es hier keine: "Come On, Come On" ist eine poetisch-philosophische Annäherung an den Umgang zwischen Erwachsenen und Kindern, gezeigt am Miteinander von Johnny und Jesse. Es ist ein Film der Gespräche, der Töne und der Zwischentöne. Bis hin zu Geräuschaufnahmen, die der Junge mit Johnnys Equipment machen darf. Es geht um die Reflexion des eigenen Seins, um Trauer, um die Frage, wie man der Individualität von Heranwachsenden gerecht wird.

Amerikanischer Alltag

Die Interviews, die Johnny auf seiner Reise mit den Jugendlichen aus verschiedenen Milieus führt, sind ebenso geschickt wie behutsam eingesetzte Verweise auf den amerikanischen Alltag. Hier kommt Rassismus zur Sprache, Einsamkeit, Hoffnung auf eine bessere Welt, eine Welt ohne Hass oder Gier. Die Kinder sind der Spiegel der Welt wie Jesse mit seinem Wuschelkopf und seinen ewigen Fragen. Er wird grandios verkörpert vom 12-jährigen Kinderdarsteller Woody Norman als Gegenstück zu dem, in seinem eigenen Leben mäandernden Johnny.

Fast wie eine Doku

Joaquín Phoenix spielt diesen melancholischen Radiomann so prägnant reduziert, dass man sich fast in einem Dokumentarfilm wähnt. Am schönsten transportiert sich das in der englischen Originalfassung.

Der kalifornische Regisseur Mike Mills, der auch Musikvideos für Moby oder Air gedreht hat und graphisch arbeitet, schöpft für seine sensiblen Arbeiten gern aus dem biographischen Umfeld. So drehte sich der autofiktionale Film "Beginners", für den Christopher Plummer mit einem Oscar als bester Darsteller ausgezeichnet wurde, um seinen Vater. Die Produktion "Jahrhundertfrauen" mit Annette Benning, Elle Fanning und Greta Gerwig 2016 thematisierte das Verhältnis von Mutter und Schwester. Nun stehen Onkel und Neffe im Zentrum des beim berühmten Telluride Festival gefeierten Arthouse Films.

Sich selbst kennenlernen

Mills ist ein wirklicher Auteur des US-Indiekinos. Mit "Come On, Come On" ist ihm ein weiterer großer Wurf gelungen. Wer sich auf diese berührende, filmische Reise der beiden Protagonisten einlässt, erfährt indirekt viel über sich selbst. Und erlebt wie klug und gefühlvoll Kino mit universellen Themen umgehen kann. Unbedingt sehenswert!