"Plié": So klingt das neue Album von "Dreiviertelblut"

"Plié" bezeichnet – dies vorweg für alle, die keine Ballett-Kenner sind – eine spitzentanztypische Form der Kniebeuge. Als Albumtitel erstmal mysteriös, aber letztlich schnell erklärt. "Wie viele Bands oder viele Menschen, die auf die Bühne gehen, irgendetwas ritualisiertes machen, so stellen wir uns einfach im Kreis hin, die Hacken aneinander", sagt Gerd Baumann, Bandmitglied von "Dreiviertelblut": "Die Zehen müssen sich irgendwie berühren. Und dann nehmen wir uns an der Hüfte und gehen langsam in die Knie, bis sich die Kniescheiben berühren. Mittlerweile ist es so, dass es gar nicht mehr ohne geht. Wir könnten nicht auf die Bühne gehen, ohne dass wir unser Plié gemacht haben." Mitstreiter Sebastian Horn ergänzt: "Genau! Und es steht immer eine Flüssigkeit in der Kreismitte. Meistens ist das Wasser, aber es ist schon auch mal Bier hingestellt worden."

Womit zumindest schon mal das Rätsel des Albumtitels gelöst wäre. Rückschlüsse auf das, worum es in den neuen Liedern geht, erlaubt der Titel aber eher nicht. "Wir sind wirklich so ziemlich das Gegenteil von Konzeptkünstlern, was 'Dreiviertelblut' betrifft. Die Stücke entstehen irgendwie, dann werden sie gespielt, und dann kommen sie irgendwie aufs Album. Und das nächste Album wird hoffentlich wieder ganz anders."

Ein Album mit nachtschwarzer Tonlage

Kein Konzeptalbum also. Und doch fügen sich die – wenn man Gerd Baumann glauben darf – eher zufällig zusammengewürfelten Songs zu einem stimmigen Gesamtbild. "Finsterlieder" hieß bezeichnenderweise das zweite Album der Band. Die nachtschwarze Tonlage, die dieser Titel anstimmte, beschreibt auch die musikalische Farbe von "Plié" zutreffend.

Melancholisches und Morbides: "Plié" ist, was die Grundstimmung angeht, noch ein wenig – vielleicht nicht finsterer, aber doch – ruhiger, getragener, nachdenklicher geraten als die vorherigen "Dreiviertelblut"-Alben. Auf einen Tanzbodenfeger wie den "Dreiviertelblut"-Hit "Deifedanz" wartet man jedenfalls vergebens. Was aber kein Manko ist, zumal die Schwermut zwischendurch schon auch mal schwungvoll daherkommt.

"Für mich ist das, was für einige düster erscheint, überhaupt nicht düster, weil ich jemand bin, der aufgewachsen ist mit den ersten Alben von 'The Cure'", sagt Sebastian Horn. "Und wenn ich das höre, dann geht es mir gut." Gerd Baumann sieht das ähnlich: "Ich finde, es ist oft ein Ventil, über dunkle Seiten zu sprechen. Es ist, wie wenn man Dampf ablässt, dass Platz ist für die andere Seite. Das heißt, das bedingt sich alles immer gegenseitig."

Musik ist das größte Geschenk des Universums

So ambivalent wie die emotionale Gemengelage, so mehrdeutig sind auch viele der Texte der Lieder auf "Plié". "Ast vom Baam" etwa könnte man als Metapher für unsere Ignoranz gegenüber dem Klimawandel verstehen: Wir sägen an dem Ast auf dem wir hocken. Das "Lied vom unbekannten Soldaten" wiederum lässt sich auf den Ukraine-Krieg beziehen, obwohl es schon weit früher entstanden ist. Und "Irgendwann" muss man nicht, aber kann man als Spitze gegen die Gerüchte-Köche aus der Querdenkerszene deuten. Diese Interpretationsoffenheit ist eine große Stärke. "Ich bin tatsächlich auch kein Fan von Bands, die oben stehen und sagen: 'Dies oder das ist scheiße!'", sagt Sebastian Horn "Und alle schreien dann: Jaaa! Da gibt es einen schönen Spruch vom Sänger von Ween, einer meiner Lieblingsbands. Die haben gesagt: Never wave a flag when you rock 'n' roll!"

Wo Dreiviertelblut stehen – eher unten bei den Schwachen als "Om" (so der Titel des Albums-Eröffnungssongs) bei den Großkopferten – wird klar, auch ohne dass sie politische Parolen schwingen müssten. Ihre Musik ist bayerisch-weltläufig, frei von bajuwarischer "Mir-san-Mir"-Borniertheit. Dreiviertelblut feiern lieber das Miteinander. "Musik ist wahrscheinlich, für mich jedenfalls, das größte Geschenk, was das Universum sich ausgedacht hat, was man machen kann auf der Welt. Und dann gibt es diese seltenen Momente des Einswerdens mit sich, der Musik, mit dem Menschen, die zuhören, mit dem Menschen, die die Musik machen, mit allem eins werden. Ein schönstes Versinken in einem Rausch ohne künstliche Hilfsmittel."

Dreiviertelblut "Plié" ist erschienen bei Millaphone rec. Am 7.12. sind Dreiviertelblut live zu erleben, im Bayern 2 Studioclub. Der Bayerische Rundfunk überträgt das Konzert ab 20.05 Uhr.