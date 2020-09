"Play me, I'm yours": Klavier-Aktion in Augsburg

Acht Klaviere stehen insgesamt zur Verfügung: kleine "Freiluftbühnen", auf denen Passanten ihr Talent am Piano erproben können. Das Augsburger Stadtmarketing veranstaltet "Play me, I'm yours" schon zum vierten Mal. Für Annemarie Cizmadia vom Stadtmarketing ist es ein ganz besonderes Projekt, "weil nicht einfach nur ein Klavier draußen steht, das bespielt werden kann, sondern weil es auch eine eigene Geschichte erzählt von den Menschen, die hier in Augsburg und Umgebung leben."

Ein Highlight: Klavier mit Harry-Potter-Elementen

Sowohl Kinder und Jugendliche als auch Studenten, freie Künstler oder auch Geflüchtete haben die Pianos nach ihren Ideen gestaltet. So wandelten etwa zwei junge Frauen ihr Klavier zu einem "Expecto Piano" um: Detailreich bemalt und verziert mit Elementen aus der Welt von Harry Potter.

Auch am Klavier gelten Corona-Regeln

"Play me, I'm yours" kann auch in Corona-Zeiten stattfinden, weil Hygienevorgaben umgesetzt werden: Desinfektionsspender sind an allen Pianos oder an den Podesten angebracht. Hygienetücher sind laut Stadtmarketing in den umliegenden Läden erhältlich. Wer auf dem Klavier spielt, soll sich vorher die Hände desinfizieren. Und Gäste sind aufgerufen, sich an die Abstandsregeln zu halten.

Play me I'm yours" in Augsburg bis Ende September

Für die Klavieraktion gilt übrigens auch eine "Nachtruhe": Die Öffnungs- und Spielzeiten sind abhängig vom Standort und vom Wetter - um 21 Uhr ist aber auf jeden Fall Schluss. "Play me I'm yours" dauert in Augsburg noch bis zum 27. September.