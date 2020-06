Platz für neue Städte: War das Mittelalter mutiger als wir?

Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen: Die böhmische Prinzessin Ludmilla ging zwar mit ihrem Geliebten Ludwig von Bayern ins Bett, aber nur, weil er ihr vorher die Ehe versprochen hatte - und weil drei echte Ritter hinter dem Wand-Vorhang den Eid mitangehört hatten, kam der arme Mann auch nicht mehr raus aus dieser Nummer. Ludmillas und Ludwigs Statuen stehen im Wittelsbacher Schloss in Friedberg selbstverständlich bereit, und zwar nicht wegen ihrer legendenhaften Bettgeschichte, sondern weil Ludmilla die heute so markanten bayerischen weiß-blauen Rauten ins Wappen mitgebracht hat.

Wittelsbacher als "Räuberbande"

Die Wittelsbacher klauten sich ihr Markenzeichen demnach von angeheirateten Verwandten aus dem Bayerischen Wald. Überhaupt scheinen sie in ihrer Frühzeit etwas haltlos gewesen zu sein: "Als dieses Herrscher- und Grafengeschlecht an die Macht kam, hat das nicht allen in Bayern gefallen. Ein großer Gelehrter, Otto von Freising, schrieb, dass die Wittelsbacher in seinem Einzugsgebiet eine üble Räuberbande seien. Dieses Geschlecht kommt zur Herrschaft und ist in Bayern randständig", so Richard Loibl.

Randständig, aber sehr erfolgreich. Diese Karriere können die Besucher in Friedberg und Aichach mitverfolgen und erfahren dabei sicherlich viel Neues: Das Christentum zum Beispiel war im frühen Mittelalter anders als heute eine vor allem städtische Religion, also der Glaube der Aufsteiger, der Modernisierer. Deshalb hatte die Kirche den Ehrgeiz, möglichst in jeder Stadt einen Bischof zu installieren.