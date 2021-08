Platten, die es nie gab, und warum man sie kennen sollte

Über 300 Platten hat der Autor, Blogger und Musiknerd Daniel Decker für sein Buch "Not Available. Platten, die nicht erschienen sind" zusammengetragen. Die Elektronik-Pioniere von Kraftwerk sind gleich zweimal vertreten. Warum?

"Es gab mal einen Sammlerkatalog, in dem die Kraftwerk-Platte 'Outburn' aufgetaucht ist und viele Leute haben sich gefragt, wo man diese Platte denn finden könne", erzählt der Autor.

Es handelte sich um einen japanischen Plattensammlerkatalog und "die Legende will es so, dass anscheinend jemand 'Autobahn' falsch verstanden hat und stattdessen 'Outburn' als Titel eingetragen hat statt 'Autobahn' und damit ganz viele Sammler in die Verzweiflung getrieben hat, weil sie die Platte nicht finden konnten."

Der Grund: Eine Platte mit dem Titel "Outburn" hat es nie gegeben.

Neben der Kategorie "Verselbständigte Missverständnisse" tauchen Kraftwerk auch noch im Kapitel "Die unveröffentlichte Platte als Blaupause" auf. Hier gehört die unveröffentlichte Platte zum Entstehungsprozess der letztendlich veröffentlichten Platte.

Auch die Beatles: not available.

In dieser Rubrik mischen auch die Beatles mit, die ebenfalls mehrfach im Buch "Not Available" auftauchen. Da wäre "Carnival Of Light", ein Avantgarde-Monster von einem Song. A-rhythmisch, irre Paul McCartney-Schreie, rückwärts abgespielte Instrumente. So beschreiben es zumindest die wenigen Menschen, die den 14-Minüter 1967 hören durften.

"Bei 'Carnival Of Light' war es so", erklärt Daniel Decker, "dass es eine Auftragsarbeit für eine Ausstellung war. Für diesen Zweck haben sie den Song eingespielt, eine Veröffentlichung war nie vorgesehen." Es gab aber Zwist in der Band wegen des Songs, Paul McCartney jedenfalls hätte ihn gern veröffentlicht – als Beleg seiner Avantgarde-Künste. Die Bandkollegen scheinen sich durchgesetzt zu haben.