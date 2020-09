Plastiken von Arno Breker in Berlin gefunden

Zwar fremdelten die Nazis anfangs mit Arno Breker – er war ihnen zu "dekadent" und wegen eines längeren Aufenthalts in Paris auch zu "französisch"– , doch bald wurde der Bildhauer von den braunen Machthabern zum "Michelangelo des Dritten Reichs" hochgejubelt. Im Berliner Stadtteil Dahlem errichtete ihm das Regime ein repräsentatives Atelier, das allerdings bereits 1943 von Fliegerbomben schwer beschädigt wurde, so dass Breker nur vergleichsweise kurze Zeit auf dem Gelände arbeitete. Das Gebäude war Teil der Planungen für den Ausbau Berlins zur NS-Metropole "Germania". Nach dem Krieg quartierten sich dort zunächst sowjetische Truppen ein, ab dem Sommer 1945 diente die Liegenschaft als Büro-Gebäude der US-Armee. Die damals noch vorhandenen Werke Brekers wanderten in eine Sammelstelle, doch zumindest zwei scheinen aus irgendwelchen Gründen im Garten verbuddelt worden zu sein.

Sieben Büsten eines unbekannten jungen Sinti oder Roma

Dort, auf dem jetzigen Gelände des Kunsthauses Dahlem, wurde der Marmor-Porträt-Torso "Romanichel" im August entdeckt. Von Fotos kannten ihn die Breker-Forscher. "Bei dem Dargestellten handelt es sich um einen jungen Sinto oder Rom, dessen Name nicht überliefert ist", so das Kunsthaus Dahlem: "Breker begegnete ihm in den 1920er-Jahren in Paris und porträtierte ihn mehrfach."

Der Mann soll sich im Freundeskreis von Jean Cocteau bewegt haben und beeindruckte Breker offenkundig stark: "Sein Kopf faszinierte mich sofort, noch am gleichen Tag begannen die Sitzungen. Nicht weniger als sieben Büsten modellierte ich nach ihm. (...) Unter meinen Pariser Freunden fand sich ein Filmoperateur, der zwei dieser neuen Büsten in meinem Atelier sah. Begeistert vom seltsamen Ausdruck, der an Amenophis erinnerte, holte man das Modell, um Probeaufnahmen zu machen." Der "Romanichel" passte damit ganz und gar nicht zur Nazi-Ideologie, wurden Sinti und Roma in der NS-Diktatur doch systematisch verfolgt und zu Tausenden in Konzentrationslagern ermordet.