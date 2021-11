Plan von Carolin Kebekus: Festival nur mit Frauen

Die Einsicht ist nicht neu: "Weibliche Acts sind im Musikbusiness unterrepräsentiert", sagt Carolin Kebekus der Deutschen Presse-Agentur und erinnert an die kleine Anzahl weiblicher Auftritte und die wenigen Preisträgerinnen im Musikgeschäft: "Bei den Grammys gingen zwischen 2013 und 2019 nur zehn Prozent der Nominierungen an eine Frau."

Genau das will sie mit ihrem Festival ändern: Auf die Missstände hinweisen und vor allem die Sichtbarkeit erhöhen. Bekannte Künstlerinnen sollen deshalb auftreten, aber auch weibliche Newcomer und "Sängerinnen mit ersten Erfolgen zwischen Pop, Indie und Hip Hop".

Zusagen gebe es bereits: Lea, Luna, Mine, Annie Chops und die No Angels. Der Vorverkauf beginnt am 25. November.

Ende der Ausreden

Die Idee sei bei einem Themenschwerpunkt in der "Carolin Kebekus Show" entstanden. Es ging um die fehlende Repräsentation von Frauen in der Musikszene, deren Gründe für Kebekus bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen: "Damals schickte es sich für Frauen nicht, Geld zu verdienen. Deshalb mussten sie ihre Kompositionen unter dem Namen von Männern veröffentlichen. Also gab es nur männliche Komponisten. Bis heute zieht sich dieses Ungleichgewicht durch alle Orchester und Popformationen."

Die Forderung von Kebekus macht die Festivalausrichtung ganz klar: Schluss mit dem Lamento, es gäbe eben einfach nicht genug gute Musikerinnen, um Festivals, Musikprogramme auch mit ihnen zu füllen: "Die Ausrede, es würde ja nun mal keine weiblichen Bands geben, darf nicht mehr gelten. Denn es gibt sie, man muss ihnen nur Platz geben."

Männliche Zuschauer sind sehr willkommen, stellte Kebekus klar.