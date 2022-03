Plagiats-Prozess: Ed Sheeran singt im Gerichtssaal "Ständchen"

Hat sich Ed Sheeran (31) beim Komponieren seines Super-Hits "Shape of You" allzu sehr von Kollegen "inspirieren" lassen? Die Anwälte von Sami Chokri und Ross O'Donoghue jedenfalls behaupten, die Hook-Line "Oh I, oh I, oh I" sei aus deren Single "Oh Why" kopiert, die zwei Jahre zuvor erschienen war. Dabei geht es um richtig viel Geld: "Shape of You" war im vergangenen Dezember der erste Song im Streamingdienst Spotify, der drei Milliarden Abrufe hatte. Der Song kletterte in 34 Ländern auf Platz eins der jeweiligen Charts und wurde vielfach prämiert.

Sheeran will seinen Hit innerhalb von 90 Minuten komponiert haben. Ein Fall von genialer Eingebung also - wenn die Behauptung denn zutrifft. Um alle Zweifel zu zerstreuen, stimmte Sheeran der BBC zufolge vor Gericht Nina Simones "Feeling Good" und Blackstreets "No Diggity" an, um zu veranschaulichen, wie alltäglich der fragliche Melodienbogen in der Popmusik sei: "Wenn Sie sie alle in dieselbe Tonart legen, klingen sie gleich", so Sheeran. Er behauptete, das Lied seiner Kläger bis zur eigenen Komposition im Oktober 2016 gar nicht gekannt zu haben.

"Ein bisschen nah am Knochen"

Seit Chokri und O'Donoghue Klage erhoben haben, wurden 20 Millionen Pfund Lizenzgebühren "eingefroren". Wenig schmeichelhaft für Sheeran waren vor Gericht abgespielte Tonaufnahmen von der Studioaufnahme-Session von "Shape of You", wo er gesagt haben soll, er sei bei "Oh I" ein "bisschen nah am Knochen". Sheeran bestritt die Äußerung nicht, erklärte jedoch, er habe dabei "No Diggity" von Blackstreet gemeint. Auf die Frage, ob die Schlussphrase seines in cis-Moll gesetzten Mega-Sellers Ähnlichkeit mit Chokris Lied habe, räumte er ein: "Grundsätzlich ja. Sie basiert auf der Moll-Pentatonik."

Sheeran: Hit entstand "zu dritt"

Kläger-Anwalt Andrew Sutcliffe fragte Sheeran, ob er die Phrase "schon im Kopf hatte", nachdem er Chokris Song gehört habe, was der Sänger verneinte. Er sei 2016 "abgetaucht" gewesen und habe die Neuerscheinungen der britischen Musikszene kaum beachtet. Den Hook "Oh I" habe er schließlich gemeinsam mit seinen Co-Autoren Steve Mac und Johnny McDaid zu Papier gebracht: "Wir alle drei sind im Kreis hin und her gehüpft", sagte er dem BBC-Gerichtsreporter zufolge: "So ist es entstanden."

Bereits vor dem jetzt laufenden Plagiats-Verfahren hatte Sheeran den Autoren eines weiteren Songs, "No Scrubs", interpretiert von der Band TLC ("Tender Loving Care") Anteile an "Shape of You" zugebilligt.