Pixelige Kachel-Kunst - Street Art Legende Invader in München

Es scheint, als habe der Pariser Street-Art Künstler Invader seine Ostertage in München verbracht und dabei auch dem Viktualienmarkt einen nächtlichen Besuch abgestattet. Seitdem grüßt vom kupfernen Kamin eines Käsestands eines seiner Motive. Eine Breze und ein Apfel, rund 70 auf 50 Zentimeter groß, in der für Invader typischen Pixel-Optik. Ziemlich sicher in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag angebracht, sagt Standbetreiber Luigi Farsch: "Wir haben uns natürlich erst gefragt, was das ist, aber ein Freund von uns kennt sich sehr gut aus in der Künstlerszene, der hat uns natürlich sofort gesagt, was das ist, und wie es ist und wie viel er mir geben würde, wenn er es abmachen dürfte, und und und, aber es ist noch dran und wir verteidigen unser Kunstwerk, sagen wir es einmal so."

"Eine Ehre für die Stadt München"

Auch der Münchner Kulturreferent Anton Biebl hat vom Invader-Besuch gehört. Er hat als Jugendlicher das Computerspiel Space Invaders gespielt – und ist jetzt auch selbst auf der Suche nach dem Kachelbild unweit seines Büros: "Ha, jetzt seh ich's. Ich bin begeistert. Es ist eine Ehre für die Stadt München, dass er die Stadt München ausgesucht hat."

18 Motive hat der anonyme Pariser Künstler in München verteilt. Seine Mosaike bestehen aus bunten, quadratischen Fliesen, die er mit einem speziellen Kleber am Untergrund befestigt. Der Münchner Martin Arz hat einen Street-Art Führer für die Landeshauptstadt geschrieben und ist jetzt ebenfalls begeistert von der München-Invasion: "Was ich an Invader im Bereich Street Art gut finde, ist, dass es auch mal ein anderes Element ist, es sind Kacheln, und nicht das übliche Malen oder Sprayen, sondern hier sind mal neue Materialien mit im Spiel."