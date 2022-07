Pionierin kirchlicher Medienarbeit: Johanna Haberer pensioniert

Mit der zweitätigen Tagung "Netz.Macht.Sinn – neue Öffentlichkeiten für die Kirche" hat der Fachbereich Theologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen (FAU) die Verdienste von Johanna Haberer gewürdigt.

Seit 2001 hat die evangelische Theologin den Bereich Christliche Publizistik am Fachbereich Theologie an der FAU aufgebaut, nachdem sie dort selbst studiert hatte. Auf der Tagung selbst hielt Haberer ihre Abschiedsvorlesung, mit der sich die Theologin persönlich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Podcast unter dem Slogan "Unter Pfarrerstöchtern"

Die gebürtige Münchnerin kam 1956 als drittes von vier Kindern eines evangelischen Pfarrers zu Welt, was sie und ihre Schwester, die stellvertretende "Zeit"-Chefredakteurin Sabine Rückert, zu ihrem gemeinsamen Podcast "Unter Pfarrerstöchtern" inspirierte. Denn, so heißt es erklärend in dem Podcast, "als Pfarrerstöchter sind sie mit der Bibel aufgewachsen", was beide so nachhaltig prägte, dass sie es gerne an ein breiteres, zumal immer säkularer werdendes Publikum weitergeben wollten.

"Interesse an Kirche in den Medien enorm"

In einen Abgesang auf Kirche und Glaube wollte Haberer nie einstimmen, auch nicht angesichts der seit Jahren hohen Kirchenaustrittszahlen. "Die Aussage, dass die Kirche auf dem Rückzug ist, höre ich, seit ich Theologie studiert habe. Demnach sollte die Kirche schon längst tot sein. Aber Totgesagte leben länger", so Haberer in einem jüngsten Interview mit dem Evangelischen Pressedienst.

Wohl sei der Rückzug der Kirche vielleicht an den Zahlen der Kirchenbesucher und der Mitglieder zu erleben, so Haberer, "aber nicht beim Interesse der Menschen an geistlicher Begleitung in den Medien". Die Theologin verwies etwa auf das große Interesse an den religiösen Inhalten des BR, die sie als Sprecherin des kirchlichen Sendeformats "Zum Sonntag" selbst mitgestaltet.

Mehr Themen zu Religion und Glauben finden Sie hier.

Größter Gegenwind bei Engagement für muslimische Sendeplätze

Bevor Haberer sich akademisch mit christlicher Publizistik auseinandersetzte, war sie langjährige Chefredakteurin für das "Sonntagsblatt" und Leiterin der Fernseh- und Radioredaktion im Evangelischen Presseverband für Bayern. Den meisten Gegenwind habe sie allerdings in ihrer Funktion als Rundfunkbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erfahren - beim Versuch, mehr Vielfalt in die religiöse Landschaft in Deutschland zu bringen.

"Ich hatte gehofft, dass ich es hinbekomme, dass nicht nur Juden und Christen, sondern auch Muslime eine Stimme in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bekommen." Als Rundfunkbeauftragte sei sie damals "im guten Gespräch" mit dem damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber gewesen. Doch der 11. September 2001 habe die schon weit gediehenen Pläne damals vereitelt.

Haberer-Nachfolge an Uni Erlangen wird ab Herbst entschieden

Den Kirchen empfiehlt Haberer derweil, dass sie "im Bereich der digitalen Welt aufholen", andernfalls liefen sie Gefahr, "ihre Sichtbarkeit" zu verlieren. Eine Aufgabe, der sich Haberers Nachfolger oder Nachfolgerin auf dem Lehrstuhl für Christliche Publizistik zumindest akademisch verschreiben könnte. Im Herbst soll das Verfahren zur Nachbesetzung öffentlich werden, teilte Haberer auf BR-Nachfrage mit.