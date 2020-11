Pinselnde TV-Legende: Bob-Ross-Museum in Indiana eröffnet

Gar nicht so einfach zu entscheiden, was die Fans von Bob Ross am meisten fasziniert: Seine sanfte, baritonale Stimme, seine meditative Malerei, seine farbenreichen Motive, vorzugsweise aus der amerikanischen Gebirgslandschaft. Jedenfalls hat der Künstler längst Kult-Status, gerade auch in Bayern, wo seine Sendung "The Joy of Painting" seit Jahren mit anhaltendem Erfolg auf ARD-Alpha läuft. Heute Nacht zum Beispiel um 3 und um 5.30 Uhr, sicherlich nicht gerade populäre Uhrzeiten, aber wer schwer in den Schlaf findet, ist mit seinen tiefenentspannten Auftritten allemal bestens bedient. Alle anderen können ja die Mediathek nutzen.

"Glückliche kleine Unfälle"

Dort, wo die Sendungen vom amerikanischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen PBS von 1983 bis 1994 aufgezeichnet wurden, im abgeschiedenen Muncie bei Indianapolis, wurde jetzt für 1,2 Millionen Dollar ein Museum in Erinnerung an den 1995 verstorbenen Maler eingerichtet. Zur gestrigen Eröffnung reisten die Fans teilweise hunderte von Meilen an, wie die "New York Times" berichtet. Auf der Homepage der Erinnerungsstätte heißt es, Ross sei vor allem durch seine "furchtlose Kreativität" unvergessen, sowie durch seine sympathische Neigung, kleine Fehler und Ungenauigkeiten als "glückliche kleine Unfälle" (happy little accidents) einfach neu zu interpretieren.