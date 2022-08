Pinsel statt Bibel: Die Künstlermönche aus Münsterschwarzach

Pater Zacharias arbeitet am liebsten am Stein

Pater Zacharias Heyes zum Beispiel ist der Bildhauer in Münsterschwarzach. In schwarzer Lederhose und grauem Strick-Pulli steht er in seinem Atelier auf dem Gelände des Klosters. Schulterlange graumelierte Haare, Bart, muskulöse Ober-Arme – vom typischen Mönch ist nichts zu sehen. Mit Hammer und Meißel bearbeitet er einen rechteckigen Block aus rotem Sandstein.

"Einen solchen Stein bearbeite ich zunächst rundherum, dass die Ablagerungen weg sind. Dann sieht man: Was könnte daraus werden? Dann arbeite ich viele Tage am Stein. Und wenn die Figur fertig ist, ist es spannend: Was ist aus dem Stein geworden? Und was erzählt mir die Figur über mich selbst?", so Pater Zacharias.

Skulpturen haben nicht immer einen christlichen Bezug

So sind schon viele Skulpturen entstanden, die manchmal einen christlichen Bezug haben: das Gesicht des Mose, verschiedene Engel – oder der griechische Buchstabe Tau, also eine Art Dreieck aus hellem Stein oder ein Elefant aus Holz.

Zacharias: "Gott zeigt sich in der Kreativität"

In dieser Kreativität zeigt sich für Zacharias Heyes ganz klar Gott: "Er hat ja dieses ganze Universum ins Leben gerufen – Welt, Mensch, Tier, Pflanzen. Und in dem, was ich mit meinen Händen erschaffe, ist Gott natürlich anwesend. Ich tue das auch ihm zu Ehren."

Künstlerische Arbeit auch, um den Kopf frei zu bekommen

Pater Zacharias ist auch Priester in der Abtei Münsterschwarzach und darf Gottesdienste leiten. Der Titel "Pater" unterscheidet ihn von seinen "Brüdern". Außerdem ist er als geistlicher Begleiter im Gästehaus tätig, gibt dort Kurse, schreibt Bücher und seit Kurzem arbeitet er in der Metall-Werkstatt des Klosters. Der Termin-Kalender ist meistens gut gefüllt. Da ist es für ihn umso wichtiger, mal den Kopf frei zu bekommen.

"Wenn ich zwei bis drei Stunden nur am Stein arbeite, vergesse ich alles um mich herum. Am Ende ist sogar so, dass nicht ich den Stein bearbeite, sondern der Stein mich. Wenn ich etwas zu sehr will, dann springt ein Stück vom Stein ab. Das ist wie im Leben: Wenn ich etwas erzwingen will, funktioniert es nicht", so der Pater weiter.

Beim Pilgern auf dem Jakobsweg für das Kloster entschieden

Für das Leben als Mönche hat sich Pater Zacharias im Alter von 29 Jahren entschieden, jetzt ist er Anfang 50. Damals ist der gebürtige Rheinländer mehrere Wochen auf dem Jakobsweg gepilgert. Der Weg des Mönchs sei eine Fortsetzung des Pilgerwegs, so beschreibt er seine Entscheidung. "Wenn man mehrere Wochen unterwegs ist und nur das Nötigste im Rucksack hat, merkt man: Was braucht man wirklich?", so der Künstlermönch.