"Ping-Pong wäre unbefriedigend": Das sind die Regeln der Museen

Auch das Münchner Stadtmuseum hat die Chance genutzt und am frühestmöglichen Tag geöffnet. Grund dafür: Die aktuelle Ausstellung "Welt im Umbruch. Von Otto Dix bis August Sander - Kunst der 20er Jahre" konnte bisher nur vier Wochen gezeigt werden, danach kam der zweite Lockdown. Um die Restlaufzeit bis 2. Mai so gut wie möglich zu nutzen, wurden auch die Öffnungszeiten um zwei Stunden verlängert, täglich außer montags bis 20.00 Uhr.

Einen Online-Ticketshop gibt es im Stadtmuseum bisher nicht, es wird aber "mit Hochdruck" daran gearbeitet. Obwohl die Besucher bis dahin Termine telefonisch buchen müssen, haben sich offenkundig wenige davon abschrecken lassen, die Nachfrage sei "groß", heißt es von den Verantwortlichen gegenüber dem BR. Es werde für jeden Besucher ein Zeitfenster von jeweils achtzig bis neunzig Minuten einkalkuliert, wobei die Buchungen so "gestaffelt" seien, dass die Kapazität nie ausgelastet sei.

"Ping-Pong-Spiel" in Ingolstadt?

Theres Rohde vom Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt, das nächsten Dienstag eröffnen will, erhofft sich großes Publikumsinteresse für die aktuelle Ausstellung "Mind the Gap", zumal es in der ersten Woche freien Eintritt geben wird. Allerdings dürfen immer nur maximal 35 Personen ins Haus. Weil Ingolstadt bis vor wenigen Tagen vergleichsweise niedrige Infektionszahlen hatte, konnte das Museum zunächst sogar annehmen, dass Besucher ohne vorherige Anmeldung empfangen werden dürfen. Inzwischen liegt die Inzidenz laut RKI allerdings bei 49,5, also knapp unter dem Wert von 50, ab dem Anmeldungen vorgeschrieben sind. "Ein Ping-Pong nach dem Muster wir machen auf, wir machen zu wäre natürlich für alle unbefriedigend", sagt Rohde gegenüber dem BR: "Aber wir können darauf reagieren, und wir wollen unbedingt öffnen."

Rohde erwartet, dass das Publikum ein großes Bedürfnis nach Kulturgenuss hat, allerdings möglicherweise "verunsichert" ist, nicht über die Pandemie, sondern über die aktuellen Regeln, die jeweils gelten. Die derzeit eingeladenen zwölf Kunstschaffenden hatten den Auftrag sich "intensiv mit den Räumen der ehemaligen Donaukaserne" auseinanderzusetzen und raumgreifende Installation zu entwerfen. Die bekannten Räume sollen so ein "ganz neues Erscheinungsbild" bekommen, daher der Titel "Mind the Gap", achten Sie auf den Spalt.