Wuppertal beschließt ein Pina Bausch Zentrum im Schauspielhaus

Es ist immer noch ein Hingucker: Das leerstehende Schauspielhaus Wuppertal gehört zu den wenigen architektonischen Highlights entlang der Wuppertaler Talachse. Seit 2013 ist das weiße Gebäude aus den Sechziger Jahren geschlossen. Die Stadt konnte sich die Sanierung nicht mehr leisten. Schon mit der Schließung kam die Idee auf, dem Tanztheater Wuppertal in diesem Haus eine neue Spiel- und Produktionsstätte zu bieten. Immerhin war dies der Ort, an dem viele Stücke der Choreographin uraufgeführt wurden. In einem Pina Bausch Zentrum könnte ihr Werk dort fortgeschrieben werden, sagt Salomon Bausch: "Ich stelle ich mir vor, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die die Stücke von Pina Bausch tanzen, die sie sehen, aber vor allem auch tanzen. Und ich möchte deswegen, auch im Sinne einer Öffnung des Werks von Pina, dass die Stücke auf diese Menschen eine Wirkung haben, und dass aber auch die Menschen auf diese Stücke eine Wirkung haben. Das ist es, was für mich ein neues Denken des Weitergebens dieser Stücke darstellt. Und wenn ich mir vorstelle, das könnte alles hier passieren in einem Pina Bausch Zentrum, da würde ich mich sehr freuen."

Die vier Säulen des künftigen Pina Bausch Zentrums

Salomon Bausch ist der Sohn der Choreographin. Er leitet heute die Pina Bausch Foundation. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den umfangreichen künstlerischen Nachlass Pina Bauschs in einem Archiv zu erschließen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Foundation mit dem Archiv macht eine der insgesamt vier Säulen aus, die im Pina Bausch Zentrum geplant sind. Das Konzept dazu hat der künstlerische Leiter des PACT Zollvereins in Essen, Stefan Hilterhaus entwickelt – im Auftrag der Stadt Wuppertal.

Kämmerer Johannes Slawig erläutert die vier Säulen, darunter das Tanztheater Wuppertal: "Das Pina Bausch Zentrum im Schauspielhaus soll der Kompanie, soll dem Ensemble, soll dem Tanztheater ein Zuhause, ein eigenes Gebäude geben." Dann findet die schon erwähnte Foundation mit dem Archiv dort Platz. Die leiste nicht nur Archivarbeit im Sinne des Bewahrens, sondern öffne und erschließe auch durch pädagogische Angebote das Werk. Die dritte Säule besteht aus einem Produktionszentrum für Kompanien und Choreographen aus dem In- und Ausland. Die könnten dann, so Slawig im Pina Bausch Zentrum arbeiten und die Ergebnisse auf die Bühne bringen. Die vierte Säule ist schließlich das sogenannte "Forum Wupperbogen", das das Pina Bausch Zentrum nach außen hin öffnen soll – in die Stadt und darüber hinaus. "Das ist also dann eine Plattform für bürgerschaftliche Begegnung, für öffentliche Veranstaltungen, bis hin zu Cafeteria und Catering", sagt Johannes Slawig.