"Pilotversuch" mit 500 Zuschauern in der Bayerischen Staatsoper

Die "Eiszeit" ist offenbar vorbei: Vor zwei Monaten hatte es ordentlich gekracht zwischen dem Chef der Bayerischen Staatsoper, Nikolaus Bachler, und dem bayerischen Kunstminister Bernd Sibler. Grund dafür: Die vergleichsweise rigiden Maßnahmen der Staatsregierung gegen die Pandemie, auch in den Theatern. "Bachler hat Temperament und ist ein guter Schauspieler", sagte der Minister Anfang Juli auf einer Pressekonferenz, nachdem der Intendant sich lautstark gegen eine "Verordnungs-Republik" gewandt hatte. Jetzt entspannt sich offenbar die Lage, denn Sibler wagt einen "Versuch", die umstrittenste Regel auszusetzen. Für alle bayerischen Spielstätten gilt derzeit eine Höchstgrenze von 200 Zuschauern, auch für die riesige Staatsoper, die im Nationaltheater über rund 2100 Sitzplätze verfügt und eine moderne Lüftungsanlage hat. Nicht nur Bachler erschien es widersinnig, dass für diesen repräsentativen Raum dieselben Publikum-Höchstgrenzen galten wie für deutlich kleinere Säle.

"Weiter Richtung Normalität"

Ab 1. September sollen dort nun an jedem Vorstellungstag bis zu 500 Personen Einlass finden. Nikolaus Bachler kommentierte das in einer Pressemitteilung mit den Worten, dies sei "natürlich für unser Publikum und das gesamte Haus ein wichtiger Schritt, der gerade noch rechtzeitig zur Uraufführung von Marina Abramovićs '7 Deaths of Maria Callas'" komme. Bachler weiter: "Wichtig ist er aber auch und vor allem für die beteiligten Künstlerinnen und Künstler, denn Theater ohne Publikum macht keinen Sinn. Ich hoffe für die nahe Zukunft, dass wir – unter Beachtung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen – bald einen Schritt weiter in Richtung Normalität gehen können."

Der Direktverkauf der jetzt möglich gewordenen zusätzlichen Tickets für die mit Spannung erwartete Uraufführung der Opern-Performance der serbischen Künstlerin Marina Abramović beginnt am 1. September 2020 ab 10 Uhr online über den Spielplan auf der Homepage der Staatsoper, sowie via Telefon und Schalter. Plätze nebeneinander können nach Angaben der Staatsoper nur per Telefon gebucht werden. An dem etwa 90-minütigen Abend soll es zur Musik von Donizetti, Verdi, Puccini und anderen Komponisten um die "Opern-Tode" der berühmten Sopranistin Maria Callas gehen, deren Leben und Sterben sich Abramović besonders verbunden fühlt.