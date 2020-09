"Pilotversuch" mit 500 Zuschauern: Bisher kein Corona-Fall

Auf diese Zwischenbilanz schauen viele Intendanten, nicht nur in Bayern: Nach knapp drei Wochen und 21 Vorstellungen gab es beim "Pilotversuch" an der Bayerischen Staatsoper unter den Besuchern und Mitwirkenden keinen einzigen Corona-Fall. Mit Genehmigung von Kunstminister Bernd Sibler durfte das Haus ab Saison-Beginn am 1. September ausnahmsweise jeweils 500 Eintrittskarten verkaufen, in allen anderen bayerischen Theatern gilt bis jetzt eine Höchstgrenze von 200 Plätzen. Nur die Philharmonie im Münchner Gasteig kam ebenfalls in den Genuss der Sonderregelung und darf 500 Konzertbesucher einlassen. Auch dort sind nach bisher vier Konzerten keinerlei Infektionen im Publikum bekannt geworden.

"Allgemeine Besucher-Obergenze muss fallen"

Die Staatsoper hat ihre Erfahrungen in einem Zwischenbericht zusammengefasst, der letzte Woche dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst übergeben wurde. Intendant Nikolaus Bachler äußerte sich dazu in einer Pressemitteilung: "Wir hoffen, dass dieser Bericht im Ministerrat Gehör findet und wir bald individuelle Höchstbesuchergrenzen – nicht nur für das Nationaltheater, sondern auch für alle weiteren kulturellen Spielstätten in ganz Bayern – festlegen können. Aufgrund der erzielten Erfahrungen und der Äußerungen der beteiligten medizinischen Experten muss die allgemeine Besucher-Obergrenze von 200 mit dem 1. Oktober fallen.“ Wenn Bachlers Bitte kein Gehör findet, darf die Staatsoper ab dem 1. Oktober pro Vorstellung wieder nur maximal 200 Tickets in den Vorverkauf geben, der für Oktober bereits angelaufen ist. Wird der "Pilotversuch" verlängert oder erfolgreich abgeschlossen, könnten sich kurzfristig erhöhte Kapazitäten ergeben.