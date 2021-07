Pilgern in der Pandemie: Wie läuft es auf dem Jakobsweg?

Beim Pilgern ist zwar bekanntermaßen der Weg das Ziel, aber natürlich gibt es auch ein ganz physisches, ein irdisches Ziel. Normalerweise ist dies für einige hunderttausend Pilger im Jahr Santiago de Compostela in Spanien. Angeblich soll sich dort das Grab des Apostels Jakobus befinden.

Santiago: Zahl der Pilger bricht im Corona-Jahr ein

Normalerweise. Denn 2020 hat Corona auch auf dem Jakobsweg dafür gesorgt, dass die Massen ausblieben. Statt über 300.000 Pilgern wie in den Jahren zuvor, kamen im Corona-Jahr nur etwa 53.000 in die spanische Stadt. Zwar durften im Sommer die Pilgerherbergen wieder öffnen - jedoch nur sehr eingeschränkt: mit geringer Besucherzahl, mit Vorreservierung und Sicherheitsabstand. Und die Statue des Heiligen Jakobus zu umarmen, wie Pilger das sonst traditionell gerne machen, ist ebenfalls verboten.

Seit dieser Woche gibt es ein kleines Stück mehr Normalität in Santiago. Die deutschsprachige Pilgerseelsorge hat wieder mit ihrem Angebot begonnen - nach über einem Jahr Pause. Ganz normal sei hier zwar noch nichts, sagt die Pilgerseelsorgerin Martina Hanz im Interview in der Sendung Theo.Logik auf Bayern 2. Gerade was die Gastfreundschaft angehe, müsse man wegen der Corona-Maßnahmen noch viele Abstriche hinnehmen. So müssten die Pilger beispielsweise für den Erhalt ihrer Pilgerurkunde vor dem Haus auf der Straße warten, anstatt im Garten ihre müden Füße ausruhen zu können.

Deutsches Pilgerzentrum seit dieser Woche wieder geöffnet

Für alle, die den Weg aus religiösen oder spirituellen Gründen gehen, werden nun wieder Gottesdienste und die großen Pilgermessen angeboten. Letztere werden jetzt sogar dreimal täglich angeboten, damit die Abstände in der Kathedrale eingehalten werden können. Hanz und ihre Kollegen der deutschsprachigen Pilgerseelsorge stehen vor dem Portal der großen Kirche für Informationen und Gespräche bereit.

Außerdem wird im Pilgerzentrum jeden Tag ein Treffen angeboten, bei dem "die Pilger von ihrer Motivation, warum sie sich auf den Weg gemacht haben, wie es ihnen unterwegs ergangen ist und wie sie denken, wie es jetzt zu Hause weitergeht", erzählen können, sagt Hanz. Und jeden Abend bietet sie oder einer ihrer Kollegen einen spirituellen Rundgang um die Kathedrale an.

Pilgern während der Pandemie? Das muss beachtet werden

Doch sollte man aktuell während der Pandemie tatsächlich pilgern? Möglich ist das schon. Wer sich aber auf den Jakobsweg Richtung Santiago begeben will, muss einiges beachten, wie die deutsche St. Jakobus-Gesellschaft auf ihrer Homepage mitteilt. Das Pilgern in Corona-Zeiten erfordere "eine sorgfältige Vorbereitung und viel Flexibilität und Toleranz". So gelten, wie auch sonst im Alltag, die allgemeinen Corona-Regeln: Abstand, Maskenpflicht und Hygienevorschriften.

"Jede Gemeinde, jeder Kreis, jedes Bundesland, jeder Staat (bzw. die entsprechenden Gebietskörperschaften im Ausland) können unterschiedliche Regelungen haben!", warnt die Jakobus-Gesellschaft und empfiehlt, sich schon im Vorfeld alle wichtigen Websites auf dem Handy abzuspeichern, um sich schnell tagesaktuell über die aktuellen Regelungen informieren zu können.

Die tagesaktuellen Corona-Regeln zu kennen, ist Pflicht

Um jeweils die richtigen Regeln im richtigen Gebiet einhalten zu können, sei es wichtig, sich bei der Vorbereitung schon über die Grenzverläufe der einzelnen Gebiete zu informieren. Und natürlich müssten die Quarantäneregeln der einzelnen Länder, die man durchpilgert, bekannt sein und eingehalten werden.

Bei fast allen Herbergen muss die Übernachtung im Vorhinein gebucht werden. Erfahrene Pilger können da nur mit dem Kopf schütteln: Nicht immer ist klar, wie weit einen die Füße an einem Tag tragen. Ob Herbergen überhaupt geöffnet sind, lässt sich mit etwas Französisch- oder Spanischkenntnissen auf einschlägigen Seiten im Internet ermitteln.

Aber auch wenn Herbergen geöffnet sind, haben sie aufgrund der aktuellen Situation meist eine deutlich reduzierte Kapazität, was die Übernachtungsplätze betrifft. Es kann daher sinnvoll sein neben genügend Masken und Desinfektionsspray, "bei unsicherer Unterkunftslage eventuell ein Zelt" mitzunehmen, so die Jakobus-Gesellschaft.

Hohe Hürden gerade für unerfahrene Pilger

Es gibt also noch ziemlich viele Hürden, die gerade für unerfahrene Pilger nur mit viel Vorbereitung und großem Aufwand überwunden werden können. Hanz will daher noch keine Prognose wagen, wie viele Pilger in diesem Jahr schon wieder in die Stadt kommen werden.