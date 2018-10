Große Pieter Bruegel Ausstellung beeindruckt in Wien

Superlative verwendet die langjährige Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums, Sabine Haag, in der Regel eher selten, denn ihr Haus gehört ohnehin zu den großen kulturellen Anziehungspunkten Wiens. Doch mit Blick auf die sechsjährige Vorbereitungszeit der weltweit ersten großen Ausstellung zum Werk des bedeutendsten niederländischen Malers des 16. Jahrhunderts, mit Blick auf die Bereitschaft von öffentlichen und privaten Leihgebern, mit ihren Werken zum Teil erstmalig zu einer Gesamtschau von rund dreißig Gemälden und 60 Zeichnungen und Graphiken Pieter Bruegels (ca. 1525 - 1569) beizutragen, kommt die Generaldirektorin zu dieser Bewertung: "Diese Ausstellung ist nicht nur ein Highlight in der Ausstellungsgeschichte unseres Hauses, das tatsächlich nicht arm ist an großartigen Ausstellungen, aber das ist wirklich ein ganz besonderes Highlight. Ich möchte sagen, eine once in a lifetime Möglichkeit, denn nie wieder werden so viele Originale von Pieter Bruegel an einem Ort versammelt sein können, wie hier bei dieser Aufstellung in Wien."