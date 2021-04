Piers Morgan nach Rausschmiss: "Mir wurde eine Meinung verboten"

Derzeit schlendert Piers Morgan gern durch seine Wohngegend im Westen von London und lässt sich dort nach eigener Aussage von Passanten loben, die keineswegs alle mit seiner Meinung übereinstimmten. Gleichwohl bescheinigten sie ihm das Recht, eine zu haben. Offenbar im Gegensatz zu seinem Ex-Arbeitgeber, dem Sender ITV: "Ich glaubte Meghan Markle kein Wort, daraus entwickelte sich an dem Tag ein Riesen-Wirbel, ich war eine Zumutung, mir wurde die Meinung untersagt, ihr nicht zu glauben, obwohl es für mich im selben Moment, als ich ihr Interview sah, klar war, dass eine ganze Reihe von Dingen einfach nicht wahr sein konnte", so Piers Morgan im Gespräch mit Tucker Carlson auf Fox News. Es war der erste Fernsehauftritt des umstrittenen Moderators nach dessen Rausschmiss und er nahm über eine Stunde in Anspruch.

"Sie gingen mit der Spritzpistole auf England los"

Er sei vor die Wahl gestellt worden, sich entweder bei Markle zu entschuldigen, so der Ex-Moderator, oder zu gehen. Dabei sei eigentlich zu erwarten gewesen, dass ihm sein Sender danke, weil er die Quoten der "Good Morning Britain"-Show bei ITV in die Höhe getrieben habe. Morgan bekräftigte, dass er auch einen Monat nach dem aufsehenerregenden Fernsehauftritt von Prinz Harry und seiner Ehefrau am 7. März im amerikanischen Sender CBS die Aussagen der beiden bezweifle. Im Übrigen sei es auch kein Interview gewesen, das Oprah Winfrey geführt habe: "Stattdessen erlaubte sie zwei Freunden, mit der Spritzpistole auf England loszugehen, auf die Monarchie, die Königin, Prinz Williams Ehefrau. Was immer Sie wollen, sie gingen drauf los. Aber das zu machen, während sie sich selbst noch Duke und Duchess of Sussex nennen, tut mir leid, das ist dann widerliche Verlogenheit."