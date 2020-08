Picknick mit Shakespeare: "Elfen und Irrtümer" in Salzburg

Shakespeare kommt mit seinen Geschichten ja immer schnell in den Wald, und selten wieder raus. Seine Heldinnen und Helden verlaufen sich halt gern, wissen sie alle doch sehr gut, dass jeder, der sich selbst und andere finden will, erst mal durchs Unterholz der Leidenschaften muss. Insofern gibt es kaum einen passenderen Schauplatz für seine Werke als den leicht verwilderten Garten von Schloss Leopoldskron in Salzburg. Da passt einfach alles: Das üppige, grüne Blätterdach der alten Bäume, der Sonnenuntergang über dem Weiher, die geheimnisvollen, rätselhaften Statuen, das altehrwürdige Schloss selbst, die Buchsbaum-Ornamente davor und nicht zuletzt die lauschige, inzwischen verfallene Gartenbühne, die einstmals kein geringerer als Max Reinhardt einrichten ließ, der kunstsinnige Retter der Schloss-Ruine und Gründer der Salzburger Festspiele.

Von der Zivilisation in die Wildnis

Und so inszenierte Carl-Philip von Maldeghem, der Intendant des Salzburger Landestheaters, genau hier einen knapp 90-minütigen abendlichen Spaziergang von der „Zivilisation in die Wildnis“, vom aufgeräumten Innenhof des Hotel-Neubaus bis hinüber ins sumpfige und von den Mücken umtanzte Ufergelände, wo einst die Zuschauer der Gartenbühne Platz fanden. „Elves and Errors“ hat Maldeghem seinen Shakespeare-Reigen betitelt, will also von Elfen und Irrtümern erzählen, was ihm auch wunderbar und vor allem kurzweilig und witzig gelingt.