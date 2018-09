Picassos Jugendwerke in "Blau und Rosa" begeistern Paris

Es gab tatsächlich eine Zeit, da war Pablo Picasso, der große Picasso, ein völlig Unbekannter. Kann man sich irgendwie so gar nicht vorstellen. Die Anfangsjahre Picassos zeigt ab heute eine Ausstellung im Musée d’Orsay in Paris, in Zusammenarbeit mit dem dortigen Picasso-Museum haben die Kuratoren die Schau „Picasso Bleu et Rose“ aufgelegt: in der sie die blaue und die rosa-Schaffensphase des Malers zeigen.

Das Musée d’Orsay ist in der Tat der perfekte Ort, um Picasso bleu et rose auszurichten; zu dem ehemaligen Bahnhof, das heute ein Tempel des Impressionismus ist, hatte der Maler ein ganz besonderes Verhältnis, erzählt die Kuratorin der Ausstellung, Emilia Philippot: "Er hat hier an diesem Bahnhof zum ersten Mal Pariser Boden betreten, das war im Jahr 1900, und zwar anlässlich der Weltausstellung, er sollte eines seiner Werke auf dieser Weltausstellung zeigen."

Ein knapp 19jähriger kommt da aus Katalonien in die Weltstadt Paris, in der es vor renommierten Künstlern nur so wimmelt. Er spricht kein Wort französisch. Immerhin kommt er nicht allein. Sondern mit seinem Maler-Freund Carles Casagemas. Und er weiß, was ihn erwartet: "Er kannte natürlich die Werke der Pariser Avantgarde, er war sehr oft im Kabarett „Quatre Gats“ in Barcelona, wo man sich intensiv mit der Pariser Kunstszene auseinandersetzte und wo Toulouse-Lautrec, Van Gogh oder auch Degas keine Unbekannten waren."