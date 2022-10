Pianist Michael Ponti gestorben

Der Konzertpianist Michael Ponti ist tot. Der international renommierte Musiker starb am Montag im Alter von 84 Jahren in Garmisch-Partenkirchen, wie sein Sohn Maximilian Ponti der Nachrichtenagentur dpa bestätigte.

Ponti war für seine Interpretation von Werken von Sergei Rachmaninow und Peter Tschaikowsky bekannt. Einen Namen machte er sich insbesondere auch mit zahlreichen Ersteinspielungen unbekannterer Komponisten. Ponti nahm mehr als 80 Platten auf.

Geboren wurde Ponti als Sohn eines amerikanischen Ehepaares in Freiburg im Breisgau. Kindheit und Jugend verbrachte er in den USA. In Washington bekam er als Schüler zehn Jahre lang Klavierunterricht. 1955 kehrte die Familie nach Deutschland zurück, wo Ponti an der Frankfurter Musikhochschule sein Studium absolvierte. Mit dem Gewinn des Busoni-Wettbewerbes 1964 in Bozen begann seine Karriere.