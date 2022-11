Phoenix-Album "Alpha Zulu": Nostalgie zum Tanzen

"Ich bin kein Prophet, ich bin dein Freund/hör auf meinen Rat: mach’ deine Fehler" - diese Zeilen klingen wie ein inniger Appell an einen geliebten Menschen, der seine prägendste Zeit noch vor sich hat. Und auch anderswo auf "Alpha Zulu" dringt eine bittersüße Nostalgie durch die gewohnt geschmackssichere Produktion hindurch. "Can we go home?" fragt ein müde klingender Thomas Mars auf "My Elixir".

Hochaus-große Refrains

Die Band nahm die Songs für ihr siebtes Album an einem besonderen Ort auf: dem Musée des Arts Décoratifs, einem Flügel im Louvre-Palast in Paris. Inspiriert von den dort gelagerten Möbel- und Kleidungsstücken - wie einem goldenen Thron Napoleons - haben Phoenix ein Album gemacht, das weder prätentiös, noch schwelgerisch ist. Obwohl Bezüge auf Lieblings-Bands wie David Bowie, Blondie und The Strokes recht leicht zu erkennen sind.

"Alpha Zulu" zeigt, warum diese Band Anfang der 10er Jahre das Maß aller Dinge für neue Indiebands war: sexy, tanzbar, mit Hochhaus-großen Refrain. Es zeigt aber ebenfalls, dass Phoenix in der Lage sind, komplexere Gefühle wie Unsicherheit und Nostalgie zu besingen - und damit vielleicht, mehr als 20 Jahre nach ihrer Gründung, neue Fans dazu zu gewinnen.