Warum ist Singen ein demokratischer Akt, Bettina Hesse?

Singen ist etwas ganz Elementares: Schon vor der Geburt, im Mutterleib, nehmen Embryos Stimmen und Geräusche wahr. Nur: Warum berührt uns das so? Und dann ist da noch die Leidenschaft vieler, zusammen mit anderen zu Singen oder zu Grölen, im Gospelchor, Fußballstadion oder bei politischen Kundgebungen. Das Buch "Die Philosophie des Singens", herausgegeben von Bettina Hesse, beleuchtet das Phänomen in mehreren Aufsätzen.

"Hören ist unser erster Sinn. Jedes Lied, jede Stimme erzählt etwas", sagt Bettina Hesse. Beim Singen, so die Autorin, treffen ein urmenschliches Bedürfnis und eine uralte Kulturtechnik aufeinander, die mit dem Orpheus-Mythos beginnt. Orpheus' Versuch, die Geliebte Eurydike mit seinem betörenden Gesang aus der Unterwelt zu befreien, gelte als erste Kulturleistung in dem Bereich.

Die "extended voice" in sich wecken

Was aber passiert beim Singen? "Beim Singen geht man mit sich selbst in Resonanz", meint Bettina Hesse, "leider schöpfen wir dabei nur einen ganz kleinen Teil unserer Möglichkeiten aus." Viele Töne seien uns abgewöhnt worden, durch kulturelle und gesellschaftliche Normen. Um zu einer befreiten Stimme, einer so genannten "extended voice" zu kommen, müsse man erst tief in sich hineinhören, um dann den eigenen Klangraum zu vergrößern, empfiehlt die Autorin. Denn: "Je mehr man in sich hineinhört, um so größer wird die Selbsterkenntnis."