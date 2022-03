Philosoph zu Corona: Hygienebegriff darf nicht ausgrenzen

Zehn Jahre war der Kulturwissenschaftler und Philosoph Thomas Macho Vorsitzender des Kuratoriums des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden, jetzt leitet er das internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien. Im Theo.Logik-Interview plädiert er für eine vernünftige Anwendung und Diskussion von medizinisch sinnvoller Hygienemaßnahmen. Es dürfe nicht dazu führen, bestimmte Menschen oder Bevölkerungsgruppen unter dem Vorwand der Reinheit auszugrenzen oder zu diskriminieren. Genau das sei in der Vergangenheit nämlich immer wieder durch religiöse Reinheitsvorschriften befördert worden.

BR: Herr Professor Macho, was beobachten Sie denn gesamtgesellschaftlich, wie wir unser Hygiene-Verhalten in den vergangenen zwei Jahren verändert haben?

Ja, das ist ein altes und gleichzeitig auch neues Thema. Denn mit Pandemien und Seuchen sind wir natürlich seit Jahrhunderten, auch im 20. Jahrhundert, in vielen, vielen Phasen konfrontiert gewesen. Ich erinnere mich noch, dass in Social Media zwischendurch Fotos aus der spanischen Grippezeit in den USA herumgingen, wo Frauen und Männer ebenfalls mit Masken so ähnlich wie wir sie tragen, standen, aber zusätzlich auch ein Schild trugen auf dem draufstand "wear your mask or go to jail". Das war sozusagen ein Beleg dafür, dass wir diese Situation eben auch schon öfter hatten.

Heißt das also, dass wir immer schon kurzzeitig unser Verhalten verändern, in gewisser Weise vernünftig sind, dann aber wieder in den alten Trott zurückkehren?

Also das Verständnis von Hygiene ist jetzt auf einem anderen Level der Angst als vor ein paar hundert Jahren. Und von daher reagieren wir in der Regel schon vernünftig darauf. Es gibt natürlich nach wie vor Gruppen, die, die allem misstrauen, was mit Schulmedizin und Hygiene verknüpft ist. Da darf man nur daran erinnern, dass das gesamte Projekt der Aufklärung schon im 19. Jahrhundert, eben mit Hygieneanforderungen verknüpft war. Man könnte geradezu sagen, Aufklärung war sozusagen ein Hygiene-Projekt, in dem man lernen sollte, seine Vernunft zu gebrauchen.

Sie sprechen es an. Es gibt die Kritiker der sinnvollen Hygienemaßnahmen. Bei Demonstrationen haben sie zum Beispiel gegen eine "Hygiene-Diktatur" protestiert. Wie und wann kommt eigentlich die Politik in dieses Hygienekonzept?

In dem Augenblick, in dem man sie nationalstaatlich organisierte. Es ist ja die Frage, wie weit man den Politikbegriff fasst und wie weit man ihn auf ältere Regierungsformen bezieht. Aber die politischen Maßnahmen, die Hygienemaßnahmen und die Quarantänemaßnahmen, die gab es eben immer schon. Nur die richtigen Antworten hatte man zum Teil noch nicht, weil einfach die medizinischen Wissenschaften nicht wussten, wie genau Übertragungswege funktionieren, was eigentlich ansteckendes und so weiter.

Wenn ich es richtig verstehe, gibt es da zwei Paar Stiefel: Hygiene als Gesundheitsvorsorge und ein eher ideologisches Verständnis von Hygiene. Zum Beispiel das, was im Nationalsozialismus unter Rassenlehre oder Rassenhygiene propagiert wurde...

Ganz genau, die Ausweitung der Hygiene auf andere Bereiche Rassenhygiene, Sozialhygiene, auch das Geschlechterverhältnis war natürlich davon betroffen. Hier haben sich sehr viel ältere Diskurse dann wieder eingespeist, wo man davon ausging, dass Gefährdung immer von Fremden ausgeht. Dass Gefährdung aber auch zum Beispiel von Frauen ausgehen kann, wenn sie menstruieren, das sind uralte Topoi, die aber nicht verschwunden sind, sondern im Zuge der großen Hygiene-Aufklärung, dem 19. Jahrhundert betrieben wurde, dann eben am Rand auch wieder aufgetaucht sind. Und das ist natürlich die düstere Schattenseite dieses an sich vernünftigen Hygieneprojektes. Da gab's auch in Zeitschriften und Magazinen über viele Jahre lang Artikel, wo es um die populäre Hygiene ging, die den Leuten beigebracht werden sollte. Und dann diese Ausweitung auf ganz andere Bereiche, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Das hat was zu tun mit einer Grunddifferenz, die hinter dem Hygienekonzept liegt und das ist die Differenz zwischen Rein- und Unreinheit, die eben schon in den großen Religionen eine entscheidende Rolle spielt. Und natürlich waren die Fremden oder das andere Geschlecht immer verdächtig, besonders unrein zu sein und wurden daher dann eben auch ausgegrenzt, bekämpft bis hin zu Pogromen und Verfolgungen. Das ist eine ziemlich bedrückende Geschichte, weil sie eben auch so viele Bevölkerungsgruppen immer wieder betroffen hat.

Hygiene - jener Begriff umfasst dann ja fast so etwas wie eine Warnung vor anderen Menschen, entweder vor Menschen, die man als unrein wahrnimmt oder wenn wir aber jetzt auch auf unsere Pandemie schauen, dass man andere Menschen generell als Gefahr wahrnimmt. Ist das tatsächlich das Problem an diesem öffentlichen Hygienebegriff?

Das ist ein Risiko, aber ein Risiko, das vermeidbar wäre, wenn wir die hygienische Aufklärung nicht immer mit diesen anderen Bereichen vermischen würden. Aus meiner Sicht ist Hygiene eines der wenigen wichtigen und erfolgreichen Konzepte, die in der Medizin entwickelt wurden. Das heißt, wir müssen diese Ausgrenzung bekämpfen, die anderen Personen, anderen Menschen, anderen Lebewesen dann zugemutet wird. Das ist manchmal nicht unkompliziert, aber es ist unbedingt notwendig. Man muss den Sinn dieser ganzen Maßnahmen im Auge behalten und gleichzeitig Ausweitung verhindern. Und das spiegelt sich natürlich auch zum Beispiel in den ganzen Kritiken an der sogenannten Corona- und Hygiene-Diktatur, wo man das Gefühl hat, Menschen haben vergessen, was eine Diktatur ist. Und dass es manchmal notwendig sein muss, Maßnahmen zu verhängen, politische Maßnahmen, die nicht angenehm sind, aber im Sinne des Gemeinwohls. Die Freiheit ist immer auch darauf bezogen, dass die Freiheit der anderen nicht beschädigt wird.

