So macht Philippe Starck die Welt zu einem verspielteren Ort

1968. Mit nur 19 Jahren gründete Starck seine erste eigene Firma für aufblasbare Möbel. Sein Vater war ein berühmter Flugzeugingenieur und Erfinder und vererbte seinem Sohn, so Starck, die Fähigkeit zu gestalten. 1983 durfte er die Privaträume von François Mitterrand im Élysée-Palast ausstatten. Starck entwarf in über 40 Jahren Champagnerflaschen, Zahnbürsten, Caddys, Brillen, Klobürsten und die nicht sonderlich praktische Alessi-Zitronenpresse, der ein Auffangbehälter fehlt. Martin Zeyn würdigt einen der erfolgreichsten und bekanntesten Designer der Gegenwart.

"Eros" - ein harter Stuhl

Ein orangener, halbkugelförmiger, ziemlich harter Stuhl. Ein Farbklecks in meiner Wohnung, aber die Sitzfläche hat mit Ergonomie nichts zu tun. Gäste platziere ich woanders. Eros heißt der Stuhl, aber ob er sich für Sex eignet, muss ich doch bezweifeln. Sein Designer Philippe Starck wird heute 70. Ein Gestalter, der alles erreicht zu haben scheint, der Stühle, Toiletten, Uhren, Lautsprecher, eine Jacht, eine Brauerei und einen Gartenzwerg entworfen hat. Mal abgesehen von der Gestaltung ganzer Hotels oder Apartmenthäuser quer über den Erdball. Starck ist eine Marke.

Sein Erfolgsrezept? Vielleicht, dass es keines gibt. Denn der 1949 geborene Starck gehört zur zweiten Generation der Postmoderne. Die erste musste sich noch gegen den internationalen Stil durchsetzen, gegen klare Formen und das omnipräsente Weiß. Starck aber bedient sich sowohl beim gradlinigen Bauhaus-Stil als auch bei der verspielten Plastik-Welt des Memphis-Designs.

Plastik hat etwas Nobles

Etwa beim „Louis Ghost Chair“, einem seiner populärsten Entwürfe. Die Formen zitieren einen rokokohaften Louis-Quinze-Stuhl, das Material besteht aus durchsichtigem Polykarbonat. "There is something nobel in plastic", sagt Starck. Plastik hat etwas Nobles, jedenfalls wenn Starck sich des modernen Werkstoffs bedient. Sein Louis-Stuhl wirkt gleichzeitig frisch und vertraut. Ein leicht herzustellender und kostengünstiger Stuhl, der es – was die Verkaufszahlen angeht - eines Tages vielleicht sogar mit dem Billy-Regal aufnehmen kann.