Phil Vetter: Vom Beinahe-Rockstar zum Boots-Jazzer

Man kann sich seine Nachbarn nicht aussuchen. Aber Glück mit Nachbarn haben, das kann man. So wie Musiker Phil Vetter es hatte. Der wohnte auf einem Hausboot, "und plötzlich hat man einen neuen Nachbarn, weil man hat ja öfter neue Nachbarn, wenn man auf einem Boot lebt. Und dann war das aber ein Typ, der hatte eine 14-Meter-Stahlyacht, hat ein großes Loch reinschneiden lassen auf der Seite. Ein großes Loch. Und hat da einen Steinway Flügel reingeschoben und hat dann das Loch wieder zuschweißen lassen. So hatte er mitten in seinem Salon in seinem Schiff einen Steinway Flügel stehen."

Und so fingen die beiden an, Jazzstandards einzuüben: Der Steinwayboots-Nachbar, der übrigens früher mal Bar-Pianist war, und er, Phil Vetter, der 20 Jahre früher mit der Band "Big Jim" Richtung Rock-Karriere durchstartete. Big Jim spielen Rock im Park, touren unter anderem mit den Sportfreunden Stiller und einer ihrer Songs wird sogar offizielle Hymne der BMX-Weltmeisterschaft 2000.

Von richtigen Fehlern und falschen Fehlern

Sie wollten unbedingt Rockstars werden, erzählt Phil Vetter, "haben wirklich hart dran gearbeitet. Aber wir sind keine geworden. Ich glaube, um Rockstar zu werden, muss man die richtigen Fehler machen. Wir haben wahrscheinlich die falschen Fehler gemacht," sagt er und lacht, "das zu versuchen hat auf jeden Fall krass viel Spaß gemacht. Es war halt unsere Welt und unser Leben und wir haben uns dementsprechend aufgeführt."

Nach der Auflösung von Big Jim 2006 macht Phil Vetter solo weiter. Entwickelt sich zum Multiinstrumentalisten, lernt das Produzieren und erfindet sich als Songwriter neu. 2008 ist er der Sad Man Walking mit schwarzem Hut und Johnny Cash-Spätphasen-Aura. Ein paar englische Solo-Alben später nimmt Phil Vetter ein paar Änderungen vor. Er wechselt zum Hutmodell Homburger Melone (trug auch schon Winston Churchill), und Vetter singt ab sofort auf Deutsch. Assoziative, vieldeutige Texte. Er schreibe keine konkreten Songs, sagt Phil Vetter, "sondern ich melke mein Unterbewusstsein und benutze Reime, die ich wie an einer Kette auffädle".

Neue Entwürfe - vom Leben, von der Musik

Musikalisch hat Phil Vetter über die Jahre viel ausprobiert: als 8-Jähriger die Blaskapelle seiner Heimatstadt Dachau, später kommunenartige Künstler-WG bei München, Singer-Songwriter-Leben in Berlin und 2020 schließlich ein Dreivierteljahr auf einem Boot. Passend dazu hat er sein eigenes Label Hausboot Entertainment getauft. Er suche immer nach Lebensentwürfen, die anders sind und auch ein bisschen abenteuerlich, sagt er.

Die Mini-Platte "Phil Vetter singt Jazz Vol. 1" hat er übrigens nicht mit dem Steinway-Boots-Nachbarn aufgenommen, sondern mit langjährigen, eingespielten Musikerfreunden: "Man hört ja, es ist ja schon poppiger Jazz. Es ist eigentlich das, was Jazz mal war, nämlich eigentlich auch nur ein bisschen bessere Popsongs. Und dann kam Bebop und Bebop-Imitation. Auch geil, aber das hab ich sozusagen rückwärts übersprungen."

Es macht Spaß, dem Boots-Hippie-Jazzer Phil Vetter bei seinen musikalischen Verwandlungen und Häutungen zuzuschauen und zuzuhören. Für den Moment ist es der Jazz. "Phil Vetter singt Jazz Vol. 2" ist jedenfalls schon in Planung.

Das Album "Phil Vetter singt Jazz Vol.1" ist beim Label MusicHub erschienen.