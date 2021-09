Phil Collins vor Tour: "Kann kaum noch einen Drumstick halten"

Wie es sich denn anfühle, wieder mit seiner legendären Band Genesis auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen, will der Interviewer der britischen BBC von Phil Collins wissen. Der zögert keine Sekunde mit seiner Antwort: "rotten". Was nichts anderes meint als: beschissen. Immerhin, der Weltstar Collins hat seinen Witz nicht verloren, trotz seines schlechten körperlichen Zustands. Seit 54 Jahren gibt es nun schon Genesis, zuletzt waren sie vor 14 Jahren gemeinsam auf Tour, in diesem Jahr nun also wieder.

Lange Zeit galt Collins als einer der besten Schlagzeuger weltweit, Hits wie "In The Air Tonight" oder "I Can't Dance" sind bis heute omnipräsent im Radio. Nur: Schlagzeugspielen kommt für den heute 70-Jähigen nicht mehr in Frage: "Ich kann kaum noch einen Drumstick halten mit dieser Hand", erzählt Collins. Seit Jahren hat er gesundheitliche Probleme. Zuletzt musste er sich einer Operation an der Rückenwirbelsäule unterziehen. Trotzdem folgt nun ab Mitte September die Tour durch Großbritannien und Nordamerika mit seinen Genesis-Kollegen Tony Banks und Mike Rutherford.

Mit dem Golfwagen auf die Bühne

Wie die Auftritte dann aussehen könnte, ließ sich vor gut zwei Jahren im Münchner Olympiastadion beobachten. Damals reiste Collins zum Konzert ohne seine Kollegen von Genesis an. Er wurde über eine Rampe mit einem Golfwagen auf die Bühne gefahren, wo er auf einen Stock gestützt zu einem Hochsitz humpelte und dort einige Lieder sang. Zu virtuosen Schlagzeugeinlagen war er schon damals nicht mehr in der Lage.

Auf der Genesis-Tour wird deshalb sein Sohn Nic für ihn einspringen. "Ich bin physisch ein bisschen eingeschränkt, was sehr frustrierend ist", sagt Collins dazu. Er würde sehr gerne gemeinsam mit seinem Sohn auf der Bühne Schlagzeug spielen. Das sei aber nicht möglich.

Collins deutet Bühnenabschied an

Seiner Solo-Tour gab er vor zwei Jahren den Titel "Still not dead yet" – immer noch nicht tot, die Genesis Tour ist jetzt mit "The Last Domino?" betitelt. Für Collins dürfte sie ein Abschied von der Bühne sein. Zumindest deutete er das an. "Wir sind alle Männer eines bestimmten Alters und zu einem gewissen Grad bringen wir das nun zu Ende", sagt Collins im BBC Interview.