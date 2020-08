"Pflastertöne": Der Ersatz für das Würzburger "Stramu"-Festival

So eine Festivalvorbereitung hat "Stramu"-Leiter Mike Sopp noch nicht erlebt. Die Corona-Pandemie hat der 17. Ausgabe des Würzburger Festivals für Straßenkunst einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das "Stramu" zeichnet sich ja gerade durch das aus, was derzeit nicht möglich ist: eine Innenstadt als grenzenlose Bühne und 100.000 Zuschauer, die umherschlendern, sich spontan versammeln und mit Künstlern auf Tuchfühlung gehen. Aber das "Stramu" bleibt auch in Corona-Zeiten sicht- und hörbar: Am Freitag beginnt im Innenhof des Rathauses das Alternativprogramm "Pflastertöne".

Zehn Auftritte im Innenhof des Rathauses

"Es ist dieses Jahr alles etwas anders als sonst – und man kann diese Sonderform auch nicht mit unserem Festival in den vergangenen Jahren vergleichen", sagt Mike Sopp. Aber das bedeute ja nicht, dass man keinen schönen Abend mit tollen Künstlern verbringen könne. Bis Sonntag stehen zehn einstündige Aufführungen auf dem Programm. Um die Sicherheitsabstände zu gewährleisten, gibt es im Innenhof des Rathauses eine feste Bestuhlung für maximal 150 Menschen. Nach den Auftritten wird während der Umbaupause alles gereinigt. Die Künstler kommen zum großen Teil aus der Region – und das war eine ganz bewusste Entscheidung der Organisatoren.

"Nicht nur für uns als Organisatonsteam, sondern vor allem für die Künstler waren die vergangenen Monate eine ganz seltsame, schwierige Zeit. Und es ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben deshalb für das Ersatzprogramm bewusst Künstler aus der Region ausgewählt, um ein Signal zu setzen: Wir unterstützen Euch – und wir brauchen Euch auch." Mike Sopp, Festivalleiter

Programm von Elektro bis zu Clownerie

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 21. August, um 19 Uhr von der Würzburger "Strabande", ab 21 Uhr steht dann der Musiker Andreas Kümmert aus Gemünden (Lkr. Main-Spessart) auf der Bühne. Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. August, beginnt das Programm jeweils um 15 Uhr. Neben Rockmusik, Jazz und Elektro-Klängen gibt es auch zwei Programmpunkte für Kinder: Den Samstag eröffnet der Zauberkünstler Zappalott, am Sonntag ab 17 Uhr bespaßt Clown Heini das Publikum. Der Zugang zu den Auftritten läuft über einen Ticketverkauf zu je 5,50 Euro. Der Erlös geht vollständig an die auftretenden Künstler. Wer sicher gehen will, dass er ein Ticket bekommt, kann sich online eines reservieren. Soweit vorhanden, wird es an der Mittags- und Abendkasse auch Restkarten geben.

Hoffnung auf ein reguläres "Stramu" 2021

Dass das "Stramu" nicht wie geplant stattfinden kann, sei für das Team zunächst "eine Katastrophe" gewesen, so Mike Sopp. Angesichts der Pandemie habe es aber keinen Weg gegeben, das Freiluft-Festival mit rund 70 Acts und zuletzt fast 500 Stunden Programm in der gesamten Innenstadt stattfinden zu lassen. Im vergangenen Jahr waren rund 100.000 Besucher zum "Stramu" in die Innenstadt geströmt. Nun hoffen die Veranstalter auf einen guten Besuch des Ersatzprogramms – und auf einen neuen Anlauf für das "Stramu" im kommenden Jahr.