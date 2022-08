"Pferdeflüsterer"-Autor Nicholas Evans ist tot

Wie im Rausch habe er "Der Pferdeflüsterer" geschrieben, erzählte Nicholas Evans mal: jene Geschichte um einen Cowboy, der mit psychologischem Feingefühl ein Pferd und seine Reiterin von ihren Unfalltraumata befreit. Dazu eine Liebesgeschichte – der Erfolg war überwältigend.

In 20 Sprachen übersetzt, über 15 Millionen Mal verkauft, und dann auch noch verfilmt, von und mit Robert Redford und der damals erst 14-jährigen Scarlett Johansson – sein Debütroman bescherte Nicholas Evans Mitte der Neunziger den großen Durchbruch.

Gefördert von David Lean persönlich

Angefangen hat der im englischen Worcestershire geborene Evans als Jurist. Erst das Prädikatsexamen in Oxford, dann die Arbeit als Zeitungsjournalist in Newcastle. In den Achtzigern wechselte Evans zum Film, dreht Kunstdokumentationen etwa über David Hockney, Francis Bacon oder Patricia Highsmith. Einer seiner Protagonisten wurde zu seinem großen Förderer: David Lean, Schöpfer von Filmen wie "Dr. Schiwago" oder "Lawrence von Arabien". Lean habe ihn überzeugt, selbst ins künstlerische Fach zu wechseln, erzählte Evans später. Von den Fakten zur Fiktion.

Von Fakten lies er sich freilich auch dort inspirieren. Nicht zuletzt für den "Pferdeflüsterer". Und er behielt ein eher bodenständiges Selbstverständnis bei. Großer Künstler wollte er nie sein. Weder Autor noch Schriftsteller wolle er genannt werden, erzählte Evans mal im Interview. Er schreibe halt. Vielleicht wenn er seinen zwölften Roman vollendet hätte, dann dürfe man Schriftsteller zu ihm sagen.

Erfolge und Schicksalsschläge

Ganz hat er das nicht geschafft. Insgesamt fünf Romane hat Evans vorgelegt, darunter weitere Bestseller, alle erschienen in einem Zeitraum von nur 15 Jahren. Ausgebremst wurde Evans durch eine Pilzvergiftung, die er sich im Jahr 2008 zuzog. Die Niere, die ihm daraufhin transplantiert werden musste, war eine Organspende seiner Tochter.

In den 2010er-Jahren wurde es dann still um ihn. Wie am Montag bekannt wurde ist Nicholas Evans bereits vor einer knappen Woche im Alter von 72 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.