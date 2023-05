Pfeifen und Panzer: Natascha Sadr Haghighian im Lenbachhaus

Ein Banner aus Stoff hängt von der Decke, das bräunliche Muster ist eine Mischung aus Vogelfedern und Fell, in der Mitte prangt das Foto einer großen, knallroten Trillerpfeife. "Füchse der Abschiebung" heißen bei den Asylsuchenden die Polizisten, die nachts kommen, um aus ihrem selbsternannten "Hühnerstall" ein Huhn mitzunehmen. Die Geflüchteten warnen einander, indem sie mit der "Trillerpfeife der Solidarität" Alarm schlagen.

Spätestens seit sie 2019 mit einem Stein auf dem Kopf auf der Biennale von Venedig aufgetreten ist, kennt man Natascha Sadr Haghighian in der Kunstszene. In Venedig trat sie unter dem Pseudonym Natascha Süder Happelmann auf, eine Art Best-Of der Verballhornungen ihres iranischen Namens. Der steinartige Helm war eine Geste der Verweigerung, auf keinen Fall wollte die deutsch-iranische Künstlerin als Repräsentantin Deutschlands auftreten. Im Lenbachhaus in München sind nun Arbeiten Haghighians rund um die Themen Trillerpfeife und Panzer, Migration und Leibeigenschaft zu sehen.

Instrument mit Migrationsgeschichte

Die Trillerpfeife steht im Zentrum gleich mehrerer Arbeiten der Ausstellung von Natascha Sadr Haghighian im Münchner Lenbachhaus. Als Signalinstrument ist sie Symbol für Tumult und Ordnung zugleich, für Aufruhr und Störung der bestehenden Ordnung. Die Pfeife selbst ist unparteiisch, doch je nachdem, wer hineinbläst, verändert sich ihre Bedeutung komplett: "Die Trillerpfeife ist seit dem 19. Jahrhundert auch ein Instrument, das die Autoritäten benutzen", erzählt Natascha Sadr Haghighian. "Es wurde eine Erbse in das Instrument eingegeben, um eine höhere Signalwirkung durch das Oszillieren des Klangs zu erzeugen. Die Polizei hat dieses Instrument damals dankbar aufgegriffen. Was aber interessant ist: Dass es ein Instrument ist, das tatsächlich selbst auch eine Migrationsgeschichte hat. Es bleibt nicht in den Händen der Autoritäten, sondern wird genauso auch im Protest gegen sie benutzt."

In Haghighians Arbeit "Tribute to Whistle", die in ähnlicher Form auch auf der Biennale in Venedig 2019 zu sehen war, kann jeder selbst erfahren, wie unterschiedlich ein und derselbe Klang sich ausnehmen kann. Aus 48 Lautsprechern erklingt Musik rund um den Sound der Trillerpfeife. Trillerpfeifen klingen überall auf der Welt ziemlich gleich. Aber das, was man mit diesem Klang verbindet, kann sehr verschieden sein: Mal meint man in inmitten einer Gewerkschaftsdemo zu stehen, mal im Karneval von Rio, dann wieder fühlt man sich seltsam unangenehm berührt, und erinnert sich – je nach biografischem Hintergrund – an ungeliebte Sportstunden oder Morgenapelle im Pionierlager.